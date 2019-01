Un veterano del ejército aprendió a volar y compró su propio avión para poder rescatar a cientos de perros del corredor de la muerte. Paul Steklenski, de Pensilvania (EE.UU.) pagó 70.000 dólares por un avión que llenó de cajas de perros que estaban a punto de ser sacrificados en los refugios de alta matanza.

Paul se dio cuenta de que quería salvar a los animales después de adoptar a una perra sin hogar llamada Tessa, de un centro de rescate.

Al principio, Paul pensó conducir hacia los refugios de alta matanza y transportar a los caninos por otros caminos para ayudarlos a encontrar familia. Pero él sabía que podía darle a decenas de mascotas abandonadas nuevas vidas si las transportaba de otra manera.

Coincidencialmente, Paul, de 45 años de edad, comenzó a aprender a volar en 2013 como un hobby, pero se dio cuenta al mismo tiempo que quería rescatar a los animales, así que se decidió a obtener su licencia.

Luego, en mayo de 2015, creó Flying Fur Animal Rescue y dice que ha salvado a 742 animales desde entonces, muchos de los cuales fueron descuidados o maltratados. En febrero, el ex militar, compró su propio avión para ayudar con la tarea.

“Cuando empecé a volar había momentos en los que quería dejarlo porque no pensaba que podía hacerlo, pero seguí volviendo. Una vez que me certifiqué, pensé: ‘¿Qué voy a hacer ahora?’”, dijo el ex militar. “A muchos pilotos les gusta volar a restaurantes o lugares agradables y eso es genial, pero yo tuve que tener una razón diferente para ir en el aire”.

“Ver a los perros en el refugio fue desgarrador. Fue horrible pensar que había tantos animales siendo eutanasiados porque estaban atrapados en un área determinada”.

“Cuanto más al sur se vaya, más hay un problema de superpoblación de mascotas. Es angustioso. Me di cuenta de que podría ayudar a marcar la diferencia al bajar allí, recogerlos y llevarlos a otros refugios”.

Paul, que vive con su esposa, toma un día una vez al mes para volar a refugios, donde recoge algunos gatos y perros. Con el fin de transportar a los animales, arrancó del interior de su avión Beechcraft Bonanza los 5 asientos y compró una gran cantidad de portadores de mascotas para colocarlos en la parte posterior.

El piloto que adoptó a un segundo perro, llamado Layla, ahora carga tantos perros y gatos como puede de una sola vez para ayudarlos a conseguir hogares, ha llevado hasta 23 en un viaje.

Aunque es una batalla encontrar los fondos, Paul dice que hacer el viaje con decenas de perros es sencillo.

”Es muy emocional, pero voy a hacer esto por el tiempo que se me permita. Espero inspirar a otras personas a involucrarse”.

Fuente: Nation