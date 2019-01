El clima húmedo y las altas temperaturas durante la época estival favorecen a la aparición de animales ponzoñosos como serpientes y arañas. Ante un posible aumento de picaduras o mordeduras, el Ministerio de Salud de la provincia recomendó extremar los cuidados personales, como también dentro y fuera de las viviendas para evitar potenciales ataques.

Horacio Oraná, jefe del Servicio de Zoonosis que depende de la cartera de Salud, explicó que durante el verano estos tipos de animales se desplazan en busca de alimentos, mientras que en épocas de frío se mantienen bajo tierra. Además especificó que las recomendaciones a tener en cuenta son: mantener los predios limpios y poner obstáculos en el ingreso de las viviendas para resguardo.

También indicó que en caso de querer realizar alguna actividad al aire libre se deben tomar los recaudos necesarios. "La gente que quiera subir a las sierras debe llevar guantes y botas para evitar posibles accidentes", precisó Oraná.

Asimismo, destacó que en la provincia existen tres especies de víboras consideradas venenosas que son las Yarará, Cascabel y Coral. "En caso de que se produzca una mordedura lo principal es tranquilizarse, sacarse los anillos, cadenas, desajustar los cinturones y llegar lo más pronto posible hasta el centro asistencial más cercano", contó el jefe del servicio, quien agregó que lo mejor es llevar el ejemplar que produjo el accidente para que el profesional pueda actuar más rápido.

El especialista hizo hincapié que cuando se produce un accidente no se debe realizar ninguna maniobra como por ejemplo un torniquete, donde se utiliza un hilo y se hace comprensión en la parte afectada para que no circule la sangre, como tampoco tratar de succionar la parte infectada. "Una vez que el veneno ingresa ya no hay nada que se pueda hacer. Solo llegar lo antes posible al centro de salud", especificó y detalló que no hay que automedicarse.

Oraná además expresó que los rasgos más comunes para diferencia a las venenosas de las que no lo son, es por ejemplo que las primeras tienen la cabeza más triangular y la cola termina de forma abrupta. "La naturaleza les dio a estos animales el veneno primero para inmovilizar al sujeto y luego digerir a la presa. Nosotros para ellos somos un accidente y cuando se sienten invadidas es ahí donde atacan. Realmente las que existen en nuestra provincia son huidizas", especificó.

Sobre las arañas, el especialista destacó que en San Luis existen dos especies que son peligrosas: las viuda negra, generalmente en su abdomen tiene una mancha roja. Este tipo de insectos viven en el exterior de las viviendas. Por ejemplo a muchas se las puede encontrar en la cabina del gas o en lugares donde se acumulan objetos.

Además dijo que la Loxosceles o la rinconera es de color marrón y es muy común encontrarlas dentro del hogar. "En este caso suelen aparecer en donde se acumula tierra, telas de araña o detrás de los muebles. Por eso es importante siempre mantener limpio, revisar el calzado y la ropa antes de utilizarlos", contó el jefe del servicio de Zoonosis.

Oraná recalcó la importancia de acudir siempre a un profesional y evitar la medicación casera. Igualmente destacó que la picadura de la araña rinconera se puede identificar porque es dolorosa, se produce enrojecimiento en la parte afectada y se forma una ampolla. "Tanto en este caso como en los otros se utiliza el suero antiofídico. Tenemos la cantidad necesaria para todo el verano. Años anteriores pasó que no contábamos con ese número pero hoy estamos cubiertos", precisó.

Fuente: El Diario de la República / Ministerio de Salud