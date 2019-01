Mientras el Diario nos informaba que familias del barrio Obras Sanitarias de Villa Mercedes recibieron boletas con consumos de hasta $16.000. El Chorrillero Confirmó que, sancionarán a Ecogas por la sobrefacturación en toda la provincia

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso concretar la medida luego de que la compañía continuara emitiendo abultadas boletas; algunas llegaron hasta los $16 mil.

Por el mismo conflicto en la facturación, se sancionó con multas de $14 millones a las provincias de Mendoza y San Juan. En San Luis, la empresa “inflaba” las boletas en pleno invierno provocando el malestar de los vecinos que se encontraban ante la imposibilidad de pagar; ahora que debería notarse una disminución en las cifras dado que el consumo tiende a bajar, por el contrario el precio se disparó.

Ecogas ya había sido intimado tras haberse constatado que en una serie de 277 casos se incurrió en el déficit de facturación. La medida implicaba que debía dar explicaciones sobre los montos emitidos, sin embargo no se manifestaron para ratificar o rectificar los hechos

En la provincia se reunieron más de 2 mil reclamos de usuarios de Justo Daract, Villa Mercedes, La Toma, Tilisarao, Naschel, Merlo y San Luis. A 19 días del inicio de año los casos se siguieron multiplicando.

A pesar del calor registrado en los últimos meses del año pasado, que obligó a apagar los calefactores, hay vecinos que se llevaron una gran sorpresa cuando llegaron las boletas de Ecogas Distribuidora de Gas Cuyana: algunas superaban los $16.000. Por estos días, quienes viven en el barrio Obras Sanitarias recolectarán pruebas para demostrar que ha habido una sobrefacturación.

Norma Moyano, una de las vecinas, contó que en el periodo invernal llegó a pagar $7.000, en los meses siguientes abonó $2.000, pero que al 26 de diciembre pasado su consumo había sido de $16.661. Como si eso fuera poco, apenas dos semanas después, en enero, le enviaron una nueva factura por $6.000 para que pagara el 14, el lunes.

"Fui a hacer el reclamo y me dijeron que se había gastado eso, que no lo facturaron a tiempo, que cuando pague $2.000 debió haber sido $8.000. Tengo la categoría R 3-4 como si tuviera una rotisería, pero vivo en una casa de familias. Somos 4 con mi esposo y dos hijos, una de ellos es discapacitada. Solo gastamos en la cocina al mediodía, porque a la noche recalentamos de manera eléctrica, incluso el termotanque es eléctrico. En invierno solo tengo 3 calefactores chicos, pero que incluso uno no lo usamos porque lo reemplazamos por un aire acondicionado frío/ calor", describió la mujer.

Una realidad parecida debieron enfrentar alrededor de diez familias de la misma zona por los excesos que Ecogas sostiene que hicieron durante los últimos tres meses del 2018. A inicios de la semana se reunieron con la diputada provincial Elena Pastor para que sumara los reclamos a los que ella había realizado hace unos meses al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

La legisladora consideró que existió un error en la facturación. "Sostengo que hay un intento de estafa porque tengo la prueba de tres casas consecutivas de las que una tiene facturado más de $4.000 y $6.000 y las otras dos vecinas solo $700 y $900, cuando tienen la misma cantidad de artefactos y cuando la que le vino más caro es habitada por dos adultos que casi no están en la casa. Hablé con Enargas, pedí una intervención directa, que se haga un monitoreo y una auditoría e insistí en que no sea yo quien concurra a la casa, sino que ellos puedan hacer la investigación correspondiente", manifestó. “Continúan llegando boletas sobrefacturadas, con montos de entre $ 9 mil y $16 mil. En este sentido he acordado un par de reuniones para congregar a quienes han recibido estas cifras”, aseguró en diálogo con elchorrillero.com, la diputada Provincial Elena Pastor, quien encabeza las gestiones de los reclamos de más de 2 mil usuarios.

Por este motivo el Enargas la citó a Buenos Aires a una reunión.

“Parece que los pueblos pequeños son los que más han sufrido esta circunstancia, da la sensación de que pensaban que al no tener una oficina de atención al público en esos lugares, iban a tener una mejor repercusión. Estoy pensando que ellos (Ecogas) actúan maquiavélicamente porque de modo contrario se habría dado una solución. Fue al revés, en la época de menor consumo estamos recibiendo facturas de $16 mil, ¿quiere decir que en el invierno 2019 vamos a tener de $50 mil o $70 mil?”, expresó.

Fuentes originales El Diario, El Chorrillero