El año pasado se duplicaron las denuncias como resultado de las campañas de concientización y evidencia el grado de agresividad en la sociedad.

En el último año, las denuncias por maltrato animal crecieron un 57 por ciento en relación al año anterior. La cifra, que surge de un informe del Ministerio Público Fiscal y la Unidad Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) abre el debate respecto del origen de este aumento. Mientras que algunos especialistas refieren este resultado al efectivo funcionamiento de campañas de concientización impulsadas por las distintas ONG's en defensa del animal y la toma de conciencia, otros adjudican el incremento de las denuncias a la la violencia que crece minuto a minuto en nuestra sociedad.



"El poder humano somete al poder animal en una política de uso y abuso. Así como los hombres someten a otros hombres, muchas veces se ejerce una cadena de sometimiento de humano a animal. Uno podría decir que paga el que es más débil. Los animales son utilizados también para resolver las angustias o lo que produce esta sociedad de violencia, en donde los humanos descargan sobre los ellos la cuota de sometimiento que cargan sobre sus espaldas, sometiéndolos a ellos", explicó Marita Conde, trabajadora social.



Perros encerrados en balcones día y noche, abandonados en jardines bajo la lluvia sin agua y comida, caballos y burros utilizados para la tracción a sangre, carreras de galgos, peleas de perros a muerte, cachorros arrojados desde alturas o bañados en alquitrán. Por maldad, por diversión, por explotación o por negocio o quién sabe por qué, la crueldad sobre los animales para algunos especialistas es un punto de partida para incurrir luego en la violencia sobre otro humano.



"El maltrato animal es precursor de delitos violentos hacia humanos. Desgraciadamente hay gente que es violenta y descarga esa frustración en los animales. Después entra en ese círculo de violencia en el que descarga su frustración de la misma manera que lo hace con los animales, con una criatura o con un ser en inferioridad de condiciones para defenderse", aseguró Laura Velasco, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la

¿Qué dice la ley?



Según la abogada son muy pocas las causas que llegan a juicio, y por lo general las penalidades por la Ley 14.346 que es de 1954, son de quince días a un año. "O sea que si el presunto imputado o autor del hecho, no tiene antecedentes ni nada, con una probation, que es una suspensión de juicio a prueba donde le dan unas reglas de conducta que debe cumplir, con eso lamentablemente ya está", aseguró y agregó: "las penas deberían ser más duras, de cuatro a ses años como sucede con la ley de galgos".



En 2016 se aprobó en la "Ley de galgos" que prohíbe las carreras de perros de cualquier raza en todo el territorio nacional y aunque aún sigue habiendo carreras clandestinas en algunos lugares del país, ese fue un avance en el camino contra el maltrato animal.

"Las carreras son explotación y trata, como pasa con la tracción a sangre. Los drogan, trabajan hasta morir. La diferencia es la situación: para los caballos es social para los galgos es para correr carreras. La tracción a sangre es para trabajar hasta morir, cuando no pueden más los faenan a los caballos", contó Velasco.



Isabel Joudrier es integrante de Protectoras Unidas Argentinas por los Galgos y asegura que si bien existe una ley contra las carreras de galgos, en algunos lugares siguen existiendo pero clandestinas."Juega mucho el temor de la gente para denunciar porque son amenazados por los galgueros que son violentos, y que ya han realizado actos de vandalismo contra proteccionistas y denunciantes".



Sobre el creciente caudal de denuncias de maltrato animal, la protectora de galgos cree que es debido a las "leyes que no se respetan", a las "autoridades que no actúan debidamente", y sobretodo a la "creciente ola de violencia en la que los seres humanos estamos inmersos. Además de la falta de educación y empatía hacia la vida de otros seres vivos, humanos o no".



Para Martha Gutierrez, quien preside desde hace cuarenta años la Asociación Derechos Defensa del Animal (ADDA), una institución prestigiosa y premiada en el mundo por su trabajo por los derechos del animal, reconoce que en el último año las denuncias han crecido y coincide con UFEMA. "Recibimos muchas denuncias de maltrato por día, y hasta violaciones. Entre veinte y cincuenta denuncias por día. De distintos animales pero más que nada de perros, gatos y caballos", contó.

En verano aumentan las denuncias de perros que quedan a merced de su suerte. "Hay gente que se va de vacaciones y deja al animal solo, y generalmente lo dejan en el jardín bajo el sol, el frio o la lluvia. Los que viven en departamentos por lo general no, porque saben que nadie lo va a poder alimentar. Donde pasa generalmente esto es en casas, piensan que cualquier vecino le va a dar agua y comida, pero hay vecinos que no hacen eso y el perro queda abandonado", explicó Gutierrez.



ADDA tiene en el país el logro de haber terminado con la perrera de gas del Instituto Pasteur en 1979. "Luchamos y sacamos el sacrifico de los animales en la Ciudad y meses más tarde en la provincia de Buenos Aires. Por eso me duele que en algunas provincias los están matando otra vez porque los dejaron en la calle", dijo Gutiérrez.



Desde ADDA sostienen que la castración temprana de los animales y el cierre de negocios que los comercializan es el camino para combatir el abandono y la superpoblación pero no así el maltrato:"La gente está cada vez peor. Si bien por un lado hay grupos que defienden a los animales y a su entorno, hay mucha gente que está empeorando. También creo que de algún modo la gente se está alejando de lo que es bueno y es sano", concluyó la presidenta de la institución.

Fuente: Crónica.