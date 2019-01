Además se desprendió de la investigación que una hermana de la niña había sido madre a los 14 años y producto de otra violación.

Sorprendentes revelaciones en torno al caso de la niña de 12 años que fue víctima de abuso sexual surgieron en las últimas horas, cuando se supo que el hombre que permanece arrestado como único inculpado en la causa, reconoció ante su abogado defensor que había designado en primera instancia, que había mantenido relaciones sexuales con la niña y que la mujer (por la madre) "le cobraba".

"Yo no la abusé de ella, la madre me la cobró", fueron las palabras textuales del hombre detenido.

Fueron numerosas las versiones que arrojaron un mar de dudas respecto al hecho ocurrido en esta ciudad, pero ayer, al conocerse esta declaración que efectuó el inculpado, el caso dio un giro total y volvió a consternar a la comunidad.

También salió a la luz, que en el seno familiar, hace cuatro años, la hermana mayor de la víctima había sufrido también un abuso sexual cuando ésta tenía 14 años, quedó embarazada, tuvo al bebé en esta ciudad, abandonó su hogar por supuesto maltrato y se fue a la provincia de Mendoza con su hijo.

Si bien ese hecho quedó documentado en la historia clínica de la familia, no se sabe por qué motivo no se activaron los protocolos de Niñez, Adolescencia y Familia, OPD y Puestos de Salud, al estar frente a una familia en situación de riesgo. Además se supo que desde el OPD de San Pedro de Jujuy, se visitó a la familia y el otro interrogante es por qué motivo no detectaron el embarazo de la hermana menor.

Otro punto que seguramente deberá ser investigado, tiene que ver con la ausencia de la historia clínica de la menor de 12 años, y sólo consta documentación desde el día viernes cuando la niña fue internada en el hospital.

Lo cierto es que cuatro años después de que la hermana mayor fue abusada y quedó embarazada, su hermana de 12 años, quedó embarazada tras una violación y de inmediato la madre solicitó el aborto. Posteriormente la niña fue trasladada hasta el hospital de Niños y tras una cesárea prematura dio a luz a la beba Esperanza, que falleció días después, por las pocas posibilidades de vida que tenía al haber sido sacada del vientre materno con tan sólo seis meses de gestación.

Respecto a las impresionantes declaraciones que efectuó el inculpado en el hecho, sindicado por la madre como el autor del abuso sexual perpetrado en contra de su hija, se pudo saber que esa declaración la hizo ante el abogado defensor que designó cuando fue arrestado y que luego por razones personales, renunció. Al quedar sin un abogado que lo defienda, asumió su defensa el defensor penal oficial del Centro Judicial San Pedro.

Se desconoce si ante el defensor oficial, el inculpado volvió a reconocer que mantuvo relaciones sexuales con la niña con el consentimiento de la madre, o rectificó su declaración, sabiendo que ante esos dichos se reconoce como el autor del abuso.

El fiscal Ernesto Resúa, se limitó a indicar que su fiscalía investiga el hecho de abuso sexual, confirmando que el lunes se realizará la Cámara Gesell, donde fue citada la niña y que brindará todas las garantías para que la diligencia se realice en el marco legal sin que se entorpezca la misma.

En ese sentido, apuntó que no permitirá que nadie se acerque a la menor, y fue categórico al afirmar que iniciará acciones legales en contra de quien ponga en evidencia a la niña, refiriéndose no sólo a los medios de comunicación, sino a toda persona o integrantes de cualquier entidad. Se supo que en el Centro Judicial San Pedro, se pondrá un vallado para restringir el ingreso.

Fuente: Quepasajujuy