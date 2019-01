La Dirección Provincial de Minería, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, informó que el 28 de diciembre del 2018 se dispuso la medida.

Toda actividad productiva que se desarrolle en la provincia debe enmarcarse dentro del “Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente”. Esto asegura que el crecimiento sea sustentable en el tiempo, se cuiden los recursos naturales y se brinden más posibilidades a los habitantes de San Luis.

En virtud de los rumores que circulan en algunos medios asegurando la inminente explotación de litio en las Sierras Centrales desde la Dirección Provincial de Minería, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, se especificó que no hay autorizaciones que permitan la explotación de este mineral en ningún punto del territorio provincial.

Asimismo, desde el organismo se destacó que la política minera provincial respeta los mayores estándares ambientales a nivel país, mencionando por ejemplo que toda actividad de este tipo debe encuadrarse dentro de la Ley Nº 634-2008 “Preservación y restauración ambiental del sector minero”. Esta norma apunta a prohibir el uso de sustancias tóxicas y contaminantes en lo relacionado con la actividad minera.

Finalmente, la Dirección de Minería dictó una resolución que marca la caducidad de la mina Géminis, por cuanto se acreditó que al menos hace cuatro años no se realiza ninguna actividad de explotación en dicho establecimiento. Asimismo manifestaron que no existe Declaración de Impacto Ambiental (acto administrativo indispensable que emite el Gobierno de la Provincia) que apruebe trabajo de cateo, exploración, ni explotación de litio en ningún punto de San Luis, es decir que no existen explotaciones vigentes, ni impactos ambientales aprobados.

Fuente: ANSL