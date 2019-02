Esta versión que se deberá descargar desde la app Mi Argentina, tendrá la misma validez que la licencia física en todo el país.

La aplicación Mi Argentina está disponible para descargar tanto desde Apple Store como de Google Play y funciona como una billetera digital que guardará los datos actualizados de la licencia y su propietario. Además, mantendrá informado al conductor sobre las fechas de vencimiento y lo asesorará sobre cómo iniciar el trámite de renovación. Los agentes de tránsito podrán corroborar su validez mediante un código QR.

Para validar la identidad del conductor de la licencia luego de descargar la app, el usuario dispone de dos opciones, una en forma remota desde la propia aplicación o en forma presencial en los Centros de Documentación Rápida del RENAPER.

El trámite no tiene costo y la versión digital se genera automáticamente al tener una Licencia Nacional de Conducir vigente. Si uno decide utilizar la vía móvil, lo primero será ingresar el número de CUIL y una dirección de correo electrónico. Una vez validados los datos, la aplicación procederá a escanear el documento nacional de frente y reverso a través de un sistema de identidad digital. El siguiente paso será, mediante un sistema biométrico, sacar varias fotos del rostro (guiñando un ojo, girando levemente la cara) para verificar que la persona en el plástico coincida con quien solicita la digitalización. El proceso no es sencillo, ya que se necesita una buena iluminación y una cámara capaz de lograr un buen enfoque. Una vez finalizado el trámite, la licencia tendrá validez en todo el país y se podrá presentar en los controles de tránsito para corroborar la habilitación para manejar. Lo interesante es que Mi Argentina no se limita a una captura de la licencia física sino que la información está guardada en una base de datos.

La información digitalizada se controla mediante una aplicación móvil que tendrán los fiscalizadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), fuerzas de seguridad nacional y los organismos provinciales y/o municipales.

La licencia nacional de conducir digital tiene un código QR que le otorga validez y permite ser fiscalizado por los agentes de tránsito y las fuerzas de seguridad al igual que la licencia física. Ese código QR se actualiza cada 24 horas y contiene los datos necesarios para que los fiscalizadores puedan verificar el estado de la licencia. Actualmente, "Mi argentina" tiene 1.400.000 usuarios, donde más del 60 por ciento son personas menores los 35 años. El plan del Gobierno es seguir digitalizando documentos y para los próximos lanzamientos asociados a esta app se encuentra la digitalización de las cédulas azul y verde, el seguro automotor y el certificado de discapacidad, entre otros. En forma complementaria, la app ofrece una cantidad de información que incluye desde conocer el estado del trámite del DNI o pasaporte, consultar el calendario de pagos de ANSES, iniciar un reclamo ante la Defensa del Consumidor, entre otras opciones.

Cómo descargarla

Los usuarios deberán estar registrados con una cuenta en la App Mi Argentina, que se encuentra disponible para descargar en el link www.argentina.gob.ar/app para IOS y Android. Los ciudadanos que cuenten con una clave nivel 3, podrán descargar su Licencia Nacional de Conducir en formato digital de manera gratuita, sin tener que realizar ningún trámite extra. Como se comentó, la Licencia Nacional cuenta con medidas de máxima seguridad. Una de ellas es la utilización de un Token. Este Token, se actualiza cada 24 hs, por eso será indispensable que el móvil en el que se porta la Licencia Nacional Digital, tenga una conexión al menos cada 24 hs. La Licencia podrá ser presentada en todos los controles que la requieran y tendrá la misma validez que la versión impresa.

Actualmente hay más de 19 millones de Licencias Nacionales de Conducir emitidas en el país, y mensualmente 90.000 personas la obtienen por primera vez.

Estamos transitando hacia un Estado moderno, cercano y ágil. Y este nuevo formato de licencia busca brindarle al conductor una alternativa práctica y sencilla con un máximo nivel de seguridad.

“Esta implementación marca un antes y después en el ecosistema de servicios digitales y un paso gigante en el camino que estamos transitando hacia un Estado moderno, cercano y ágil. Además de facilitarle la vida a los ciudadanos, este nuevo sistema permitirá mejorar los controles vehiculares y reducir posibles falsificaciones. Estamos poniendo a disposición las herramientas para que cada ciudadano pueda aprovechar al máximo las oportunidades de la transformación tecnológica, mejorando la calidad de los procesos y ahorrando tiempos. Este tipo de herramientas busca acercar soluciones innovadoras a problemas de todos los días”, sostuvo Andrés Ibarra, secretario de Modernización.

“Este es un beneficio para los 19 millones de personas que tienen la Licencia Nacional porque ahora van a poder llevar nuestra licencia de conducir a todos lados en nuestro celular. Y, también, un paso adelante para seguir mejorando la seguridad vial y la calidad de los controles en nuestras carreteras. Porque con la nueva licencia digital vamos a hacer controles más rápidos, más seguros y más eficaces, consultando online y en tiempo real datos como la identificación del usuario, la titularidad del vehículo y la cédula verde o azul”, agregó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte.