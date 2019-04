Con la voz quebrada de bronca y decepción, una mamá salteña recurrió a un medio y contó que fue humillada por una docente en el profesorado en el que estudia para tener un futuro mejor. La echaron de clases por ir con su hija.

La mujer relató el indignante episodio que vivió este martes en el Instituto Superior 6040 de Vaqueros donde cursa el último año para ser profesora de Lengua y Lieratura. "Fue la profesora Daniela Peña, de Práctica Educativa, quien me echó de clases aduciendo que no podía estar con mi hija. Nunca antes me habían hecho problemas los demás profesores", dijo.

El detalle más crudo es que la alumna humillada fue víctima de violencia de género. Armada de valor, intenta alcanzar un futuro mejor para su pequeña hija de 11 años.

"La humilló a mi hija y la sacó de clases. Hay días que el padre las lleva porque tiene contacto con ella, pero hay días que no tengo con quién dejarla. Vivo en La Caldera".

"Tenemos materias que hablan de inclusión y que no hay que excluir, sino incluir", remarcó.

"Mis compañeras se pararon para ir a hablar con la rectora, que no hizo nada. Nunca apareció", reclamó más adelante.

Según la profesora, los directivos acordaron que no se podía ingresar al establecimiento con menores, pero en ningún momento se lo informaron.

