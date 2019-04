Los representantes de la Cámara de Bares y Boliches dicen que fue positiva la presencia de la Policía en la calle.

Los representantes de la Cámara de Bares y Boliches quedaron conformes con los controles en la actividad nocturna en la avenida Illia, que fue anunciado hace dos semanas por el ministro de Seguridad, Ernesto Nader Ali. Se llevan adelante de jueves a sábados y se replica todas las semanas.

Diego Astudillo, presidente de la cámara que nuclea a los dueños de los comercios nocturnos, se mostró optimista al ver los primeros resultados del operativo. "Fue muy positivo que se empezaran a implementar los controles, que tienen por objetivo que los ciudadanos puedan salir tranquilos a disfrutar", dijo Astudillo, quien agregó que no se reportó ningún incidente ni robo. "La presencia de la Policía disminuye cualquier disturbio. Eso fue lo que sucedió, no tan solo estuvieron alerta en la Illia, sino que en las calles aledañas. Sobre todo controlaron la ingesta de bebidas alcohólicas en los coches", destacó.

También resaltó que el operativo se lleva adelante de jueves a sábados. "El compromiso por parte de Nader Ali fue muy positivo, como también el del gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien autorizó que la Policía de la Provincia cuide a los puntanos", expresó el presidente de la cámara. Además, cuestionó al Municipio por no asistir a las reuniones que se llevan adelante los días martes con la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante y el juez de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari.

"Ayer volvieron a ausentarse. En un principio pensamos en que no podían asistir, pero después de tantos faltazos está clara la falta de voluntad. No tienen ganas de cooperar", precisó Astudillo.

Ferrari aseguró que los dueños de los locales desde hace un tiempo exigían más controles. "Estos operativos garantizan la seguridad de todos. Me pareció acertada la decisión de comenzar a realizarlos", dijo Ferrari, quien destacó que la ordenanza que rige desde el 2001 y regula la actividad nocturna contempla la presencia del personal policial y que por distintas circunstancias no se cumplía.

Además hizo hincapié en que el Municipio empezó a realizar los controles en la avenida después de la muerte de Matías Auderut, de 31 años, quien fue golpeado al frente del bar "Say No More" y también por Iván Zencich Dermechcov, quien fue víctima de otra golpiza en la misma zona y resultó con graves secuelas. "Recién ahí se hicieron cargo y comenzaron con los controles. No queremos que suceda lo mismo y por eso buscamos modificar una ordenanza que en algunos casos quedó inaplicable", resaltó el juez de Faltas.

Daniela Serrano, presidenta de la Comisión de Seguridad, aseguró que la medida tomada resultó sumamente favorable y que trabajarán para que se continúe realizando.

Otros de los temas que remarcó Ferrari fueron los rubros de los comercios.

"Algunos comercios al día de hoy están mal habilitados y no son controlados por los inspectores municipales. Otros deben presentar un recurso de amparo para poder abrir su negocio y a su vez sufren persecución. Generan una competencia desleal y eso no puede suceder más. Es por eso buscamos avanzar con la Comisión de Seguridad en estos temas", manifestó.

En coincidencia Serrano aclaró que trabajan para actualizar la ordenanza. Además, remarcó que para habilitar un comercio y hacer la renovación anual, les piden los mismos requisitos. "Pensamos en realizar un permiso anual para los que ya están en funcionamiento y así evitar trámites burocráticos", concluyó.

Fuente: EDDLR