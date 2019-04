Dalma decidió contar el milagro que vivió en un hospital, luego de que su bebé resucitara por haberle rezado a Dios.

Una historia que sucede solo en películas, es la de Ángel, un bebito que nació prematuro (con tan sólo 5 meses) y por varias complicaciones en sus órganos se murió, pero por la fe de sus padres y las cadenas de oraciones que empezaron a rezar, lograron que resucitara a las cuatro horas.

Dalma es el nombre de la madre, quien decidió comunicarse con Que Pasa Salta para contar la milagrosa historia de su hijo. "Mi bebe cuando nació los médicos me dijeron que tenía una hemorragia en la cabeza, problemas en su corazón y los pulmones no le funcionaban para nada bien" expresó con angustia la mujer mientras recordaba ese feo momento.

Pese a todos los panoramas en contra, él bebe sobrevivió un mes y medio en la incubadora del Hospital Público. Pero de repente, un llamado por parte del personal médico le dio la peor noticia a la madre: "Mamá, lo lamento tu hijito se murió, en ese momento se me cayó el mundo, no se dan una idea lo que lloré en esa Guardia, no quería vivir sin mi hijito" relató.

Frente a este terrible dolor, la madre les pidió a las enfermeras que le permitieran abrazarlo. Acompañada de su marido, empezaron a rezarle a Dios para que les devuelva la vida de Ángel, "Yo en ese momento tenía mucha bronca con Dios, pero mi marido me abrazo y empezó a rezar y yo lo seguí con el rezo pidiendo que no me quite lo que más amaba" contó.

Según cuenta Dalma, ese momento sintió que hubo una luz en medio del pasillo que los alumbro todo el tiempo. Cuando decidieron volver a su casa, a las cuatro horas los llamaron del Hospital de urgencia, "Venga Mamá, es urgente su hijo está vivo, venga".

Con lágrimas en los ojos, recordó: "Cuando llegué lo vi y nadie podía explicarme lo que pasó, mi bebe estaba vivo y pese a todos los malos diagnósticos que le daban, él pudo superarlos con la ayuda de Dios".

Hoy Ángel tiene más de dos años, sus padres totalmente agradecidos a Dios decidieron comenzar varias campañas solidarias para los más pobres en honor al milagro que recibió su hijo.

Fuente: Quepasajujuy