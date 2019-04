El famoso cantante presentará su nuevo disco "Cargar la suerte". El recital será 21 de noviembre en el Ave Fénix, de Juana Koslay en San Luis.

Andrés Calamaro brindará un show el 21 de noviembre en San Luis, en el Ave Fénix de Juana Koslay, para presentar su nuevo disco “Cargar la suerte”. Las entradas ya están a la venta.

El cantante vuelve al ruedo. En una entrevista con la Revista Cooltura contó sobre su nueva placa publicación del disco.

Las entradas pueden conseguirse en: San Luis pueden conseguirse en WindNet (Illia 81) y en Trewa (Belgrano 787). En Villa Mercedes en Aspen Lencería (Marconi 47) y Al Mundo (Pedernera 963). También se pueden adquirir en la web de TuEntrada.

– La palabra “suerte” se repite en el nombre de este disco y en el primero de “Los Rodríguez”. ¿Qué significa cargarla?

La suerte es un sustantivo abstracto. Sabemos porque la pronunciamos, pero no nos consta que exista realmente. “Cargar la suerte” es un concepto en la tauromaquia, equivalente a poner el cuerpo o torear muy cerca del toro. Luego, los demás significados que queramos dar o entender.

– La primera frase del disco dice que hay verdades que lastiman. ¿Cuáles fueron las verdades que te lastimaron últimamente?

La canción se explica sola… es un texto transparente. Supongo que hay verdades afiladas para todos, desde terremotos y otras cuestiones críticas, a aquellas que ocurren dentro del universo personal. Este año superamos filosas verdades deportivas y seguimos atrapados por verdades de orden social y político. Tengo mis propias verdades y están explicadas en esta canción, es lo que quise contar.

– En la tapa del disco hay un pecho abierto y llamas que salen de adentro. ¿Qué representación tiene?

“Que se apague el fuego que tengo dentro del pecho…”. Entiendo que es una interpretación literal (y fantástica) de la anterior frase. Tampoco es sencillo ilustrar una metáfora, pero Álvaro del “Fly Factory” lo hizo y muy bien.

– En una canción decís que las despedidas deben ser con besos, pacíficas; pero en otra preferís que te despidan de otra manera, con un tiro. ¿Cuál es la manera más sana de romper una relación?

“Sin un beso ni un abrazo, mejor hubiera sido despedirte de mí con un balazo”. Supongo que se entiende lo que quiero transmitir. De ninguna manera es una invitación a la violencia de género, en este caso, soy metafórico… Está dentro de nuestra forma de usar el idioma.

. Hace poco Adrián Dárgelos dijo que hacer canciones no es un trabajo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es para vos escribir una canción?

De acuerdo, no debería ser considerado un trabajo como pavimentar carreteras. Para mí es el principio de un disco porque empiezo escribiendo las letras. Me consta que algunos artistas escriben la letra al final, justo antes de terminar la canción. Estoy de acuerdo con Adrián. Después de hacer las canciones empieza el trabajo.

– “Cargar la suerte” es un disco bastante emocional. En “Egoístas” admitís que hiciste todo mal. ¿A qué cosas te referís?

“Quise ser cordial, hice todo mal”. “Egoístas” se anuncia con el título que tiene, como una canción que podría resultar familiar para más gente… No creo que lo haya “hecho todo mal”, quizás en alguna oportunidad creí que con “no ser infiel” era suficiente. “Aprender a estar solo” es necesario o útil, la compañía de uno mismo tiene que ser suficiente. El grupo “Ilegales” canta “Sin novia y sin reloj”. Es una letra más visceral pero ayuda a explicar “Egoístas”.

– Hay algunos críticos que creen que tu búsqueda está direccionada hacia la canción perfecta. ¿Estás de acuerdo con eso?

No estoy buscando la canción perfecta, sinceramente. Y conozco algunas canciones que pueden presumir de perfectas. Estábamos tratando de grabar un disco muy bueno. Es que las canciones imperfectas no tienen nada de malo.

– El disco tiene algunas frases e imágenes bíblicas. ¿Por qué?

No soy religioso pero me gusta interpretar la Biblia a mi manera. Además creo en el gran cantante de Puerto Rico, Ismael Rivera, que canta “El Nazareno”. Es interesante: traición, lealtad, resurrección. Como libro tiene muchas cosas.

– En “Diego Armando Canciones” decís que tenés muchos hermanos, como lo decía Atahualpa. ¿Notás alguna injerencia de él en tu obra?

Atahualpa es la conciencia pura. Admiro mucho su obra, especialmente el texto “El destino del canto”, que resulta aleccionador. Tampoco puedo presumir de influencias de Yupanqui pero es muy importante en nuestro concierto cultural.

– ¿Qué pensás de la actualidad de Diego Maradona?

Es importante lo que está haciendo. Dirigir un equipo en México. Es un hombre que va a ser permanentemente observado y juzgado. Estar en los zapatos de Diego no debe ser nada fácil. En la vida superamos un problema para solucionar el siguiente. Diego no eligió el camino más fácil y hay que aplaudirlo.

– Con la canción “Las rimas” experimentás con un seudo-rapeo. Si bien coqueteás con otro estilo, te ponés serio. Pedís por la aparición de los hijos y los nietos desaparecidos.

Toda la canción va en serio. Es verdad que mi generación es sensible a estas cuestiones trágicas de nuestro país. Lo que quedó sin resolver. El rap existe para decir cosas en una canción, un estilo donde las palabras son más importantes que las guitarras.

– También decís que los espejos de los baños son raros. ¿Qué ves cuando te mirás?

“Y los reflejos del espejo son extraños”. Estoy entrando en una época delicada de la vida que es la “edad avanzada”, los números importantes. Jugando un poco con las frases de Yupanqui, diría que “el espejo nos elige para nuestro sacrificio, no para nuestra vanidad”.

– ¿La frase “si puedo cantar durmiendo” refiere a que para vos la música se puede hacer en todo momento, en todo lugar?

Sinceramente no sé si quise decir eso. Esta letra, el texto sin música, está escrita con métrica criolla. Escribí pensando en la cadencia de la milonga triste del sur, con respetuosa inspiración en versos como los del Martín Fierro. No me consta que realmente pueda cantar durmiendo.

– ¿Tiene alguna significación especial que el tema final se llame “Voy a volver”?

Fue mi madre que me propuso que “Voy a volver” sea la última canción del disco y como declaración de principios tiene sentido terminando el álbum. Soy el más nómade de los sedentarios, siempre me estoy yendo y siempre estoy volviendo. Un territorio circular.

– ¿Qué recordás de tu visita a San Luis cuando acompañaste a los Enanitos Verdes en la Feria Industrial a fines de los 80?

Recuerdo algunos detalles. Viajamos por carretera con un amigo “artista militante”. En más de una ocasión me ayudó a recordar cosas. Digamos que ya pasó de aquello una cantidad considerable de años.

Fuente: ViaSanLuis