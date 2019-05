La criatura tenía más de 25 marcas de dentadura por todo su cuerpo. La policía investiga qué ocurrió. Imágenes sensibles.

Una preocupante situación se suscitó en Estados Unidos, donde una mujer fue a buscar a su hija de un año y tres meses, a la guardería, y cuando llegó a su casa y le cambió la ropa, se dio cuenta que la nena tenía marcas de mordidas, más de 25, por toda la espalda.

"Al principio, yo estaba como incrédula: '¿Son esas marcas realmente mordidas?' Y luego, mi cerebro dejó de pensar y comencé a llorar", contó Alice Bryant a Fox News.

"Hay más de 25, es difícil saberlo. 25 sería lo mínimo, más o menos llegamos a ese número cuando hablamos con el oficial de policía", agregó.

El caso ocurrió el pasado 26 de febrero en la guardería Creative Beginnings Daycare de Tucson, pero salió a la luz pública esta semana. Bryant denunció el caso ante el departamento de Servicios de Salud de Arizona, además de poner al tanto de la situación a la policía para que comenzara una investigación.

Sin embargo, las pesquisas hasta al momento no han dado los frutos que Bryant esperaba. Por esa razón decidió publicar las imágenes y contar la historia de lo sucedido en su cuenta de Facebook.

"Mi hija (llamada Rosalyn) llevaba apenas 5 días en esa guardería cuando recibió estas lastimaduras. Completé un reporte policial por negligencia y notifiqué al departamento de Servicios de Salud que acreditó a la guardería, pero el caso sigue bajo investigación y después de dos meses no hubo una palabra ni el departamento se contactó conmigo con algún tipo de actualización", dijo la madre.

"No lleven a sus hijos a Creative Beginnings Daycare, es parte de una organización internacional y la que está acá en Tucson está acreditada por el estado. Ellos ni siquiera llamaron para avisarme que había sucedido un incidente, tampoco me notificaron por otra vía, ni me dijeron nada cuando la fui a buscar. Todas estas marcas sucedieron en un día", agregó indignada la mujer.

El Departamento de Policía de Tucson, que lleva adelante la investigación, dijo que las mordeduras parecen haber sido causadas por otro niño.

Alice, quien junto a su esposo son ex infantes de la marina de EEUU, habían elegido la guardería porque tenían buena referencia de esta, estaba acreditada y quedaba cerca a la Universidad de Arizona, donde Alice trabaja.

Fuente: Crónica