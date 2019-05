Ayer, en San Luis, el Dr. Hernán Navarro, abogado y presidente de “Grooming Argentina” dio una charla informativa sobre el acoso y abuso sexual virtual a menores a través de las redes y presentó una App que ayuda a prevenir y denunciar.

Hernán Navarro, fundador y presidente de la ONG “Grooming Argentina”, ofreció ayer una disertación con información valiosa para padres y adultos en general a fin de ponerlos al tanto de lo que es el “Grooming” y sus implicancias. También presentó la aplicación de la ONG para celulares denominada Gapp, que sirve para denunciar el acoso sexual en las redes y asistir a niños y adolescentes que sean posibles víctimas del fenómeno, que crece día a día de forma alarmante.

La charla fue organizada por AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos), el gremio de AFIP, y se desarrolló en el Hotel Quintana con una gran concurrencia.

En diálogo con San Luis Informa, Navarro señaló que “una persona con un perfil falso le puede arruinar la vida a un chico no sólo en términos psíquicos sino que lo primero que le arruina es la inocencia”, aunque las víctimas jamás hayan tenido contacto con el “groomer” o acosador sexual virtual. “Las potenciales víctimas pueden estar en cualquier lado porque es un delito que no tiene fronteras ya que se trata de una nueva modalidad de abuso sexual infantil donde no se requiere el contacto físico para que se constituya una situación de abuso”, dijo.

En Argentina, la red de personas dedicadas a combatir este crimen se llama “Gromming Argentina” y está compuesta por más 300 personas, quienes se encuentran trabajando fuertemente en la prevención, concientizando e informando a los adultos para erradicar este fenómeno virtual, el cual se mete en nuestra intimidad a través de los dispositivos tecnológicos.

Al respecto, el presidente de Grooming Argentian explicó que “estamos ante un tema alarmante y urgente, y es necesario que los adultos se involucren a diario. La concientización es la única manera que una persona puede discernir lo que está pasando en las redes o a través de “cualquier plataforma tecnológica”.

Y agregó que cualquier espacio “donde haya un intercambio de mensajería habilita a colocar a una potencial víctima –entre los 10 y los 14 años la edad de mayor vulnerabilidad- y esto significa salir de las redes sociales convencionales (Facebook e Instagram) para ampliar el espectro a cualquier plataforma tecnológica”, como los juegos que tanto usan los chicos (Roblox, Mundo Gaturro, Whatsapp, Minecraft, entre otros, si bien muchos de ellos ya han incorporado medidas anti grooming)

Durante la conferencia, Navarro analizó el delito, el contexto en que se da, qué dice el derecho al respecto, cual es el abordaje de la tecnología, de las identidades digitales en el día a día, entre muchos otros puntos.

Hacia el final, el abogado presentó la aplicación para dispositivos tecnológicos que sirve para prevenir y denunciar casos de acoso y abuso sexual virtual contra niños y adolescentes en tiempo real. Podés encontrarla en Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=org.grooming.argentina.gapp para usuarios de Android y también está disponible para quienes utilicen iOS (sistema operativo móvil de Apple)

La información en materia de Grooming es crucial para adultos y niños. En palabras de Navarro: “La información es poder y una sociedad informada en una sociedad protegida”.

