Buenas noticias para los pacientes con diabetes: especialistas del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca (CEST) en Puebla, México, han logrado cicatrizar heridas de pie diabético mediante la aplicación de miel virgen y un parche hecho de la cera de la colmena.

La idea surgió de un grupo de alumnos del CEST con la finalidad de conocer los problemas de salud que ocasiona la diabetes y para esta investigación implementaron la miel de abeja.

La sorpresa fue gratificante ya que, gracias a los parches con miel, las amputaciones de los pacientes pudieron evitarse”, aseguró Armando Acevedo Méndez, cirujano traumatólogo ortopedista e investigador de dicho centro de estudio.

El equipo de investigación reunió los expedientes clínicos para participar en el Premio Nacional Innovación Tecnológica para la Inclusión Social INNOVATIS en la categoría de Salud en el cual fueron galardonados con el sexto lugar, cuya competencia fue de 196 proyectos, el galardón fue avalado por CONACYT, CIDE, la Universidad Autónoma Metropolitana y por SEDESOL.

Lo que importa a los directivos de la escuela y hospital es que las personas tengan un tratamiento adecuado y gratuito, con el fin de no amputar miembros y que la persona siga valiéndose por sí misma. Ya lo patentamos y queremos que el producto sea cien por ciento poblano, por eso no se venderá a ningún laboratorio farmacéutico, queremos sea accesible a la población que carece de recursos y que por ello no sigue un tratamiento”, concluye Acevedo Méndez.

¿De qué está hecho?

Está elaborado con cera de colmena y miel virgen .

El procedimiento

Se desinfecta la herida del paciente y posteriormente se le coloca el parche de miel, el cual puede moldearse según el tamaño de la lesión.

