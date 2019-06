Un delincuente de unos 50 años robó un kiosco en Córdoba argumentando que lo hacía porque tenía cáncer. "No te voy a hacer daño, nada, no te hagás problema vos", le dijo a la empleada.

Un ladrón ingresó a un kiosco ubicado en el barrio Güemes de Córdoba Capital, y fue directamente a la caja registradora.

Mientras se llevaba el dinero, la cámara de seguridad lo escrachó y también grabó el diálogo que tuvo con la víctima. "No te voy a hacer daño, nada, no te hagás problema vos", dijo para tranquilizar a la kiosquera, que lloraba.

"No llorés, no hagás nada, está todo bien. Me voy a dar la vuelta... está lleno de cámaras acá", se quejó el ladrón, y hasta le devolvió el celular a la mujer pidiéndole tiempo para irse: "Ahí está tu teléfono. Dame cinco minutos y yo me voy".

El delincuente, de unos 50 años, le explicó a la joven que robaba porque tenía cáncer.

Fuente: telefenoticias