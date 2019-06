Gino es cordobés y tiene apenas 10 años. Su madre falleció por un cáncer y su papá lo abandonó. Vive con sus abuelos y suplica que alguien salve sus recuerdos.

Por un video que se viralizó, nos enteramos de que Gino López, un niño de 10 años de Barrio Renacimiento, perdió el celular en el que tenía fotos y videos de su mamá, que murió cuando él era muy chiquito.

Su cara y su voz nos conmovieron por lo que suplica en su mensaje: Gino explica que se aferra a esos recuerdos de su mamá fallecida cuando la extraña.

"Hola, soy Gino López. Hoy me olvidé mi celular en un remis que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mamá que falleció cuando yo era muy chiquito", comienza diciendo el pequeño en el video. Y después agrega: “Y yo no lo quiero perder porque cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz y yo no la quiero olvidar su voz ni nada de eso”.

El sábado pasado, Gino se subió a un remis con su abuela Dora, para ir a una actividad en su escuela. Cuando se bajó, se olvidó el aparato en el asiento de atrás.

Dora, que lo cuida junto a su marido desde que es bebé, cuenta que inmediatamente avisaron a la remisería del barrio que siempre usan para moverse: "Estoy segura que el remisero no lo tiene, lo conozco y es muy buena persona", dijo la abuela. Saben que después de ellos hubo otros viajes con otros pasajeros, pero nadie reportó haber encontrado el celular perdido desde el sábado.

Ahora, Gino y su familia, que son sus abuelos y sus tíos, ya que su papá lo abandonó cuando nació, esperan que alguna alma bondadosa se lo devuelva. "Que la gente con buen corazón lo encuentre y me lo dé. Tengo todos mis ahorros como recompensa", termina diciendo Gino en el video.

Gino asegura que daría cualquier cosa por encontrar su celular (un J7 PRIME) y dice que agradecería mucho a quien lo haga y lo recompensaría con todos sus ahorros. Son unos 600 pesos que juntó de regalos de navidades, cumpleaños o como premio por sus buenas notas. “Tiene un valor muy emocional daría cualquier cosa por recuperar el celular. Le diría muchas gracias, lo abrazaría y le daría el dinero. Tengo 600 y algo. A mí no me interesa la plata solo me interesa el celular con los recuerdos de mi mamá”.

Fuente: eldoce