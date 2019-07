FaceApp se ha vuelto viral. ¿Por qué? Porque te permite transformar tu rostro de diferentes formas. Pero los defensores de la privacidad advierten que podrías estar dando mucha más información de la que crees.

De acuerdo con Applyzer.com, es la aplicación gratuita para iPhone número uno en Australia y en más de otros 20 países . En nuestro país fue la app más descargada del fin de semana pasado. Más de 700,000 personas lo están descargando todos los días.

Sus creadores, cuya base está en Rusia, dicen que la aplicación utiliza una forma de inteligencia artificial (AI), conocida como red neuronal, para escanear caras y hacerlas más jóvenes, mayores, de un género diferente o más atractivas.

“Mientras tanto, los jugadores en Startup-land solo contemplan cuan alto suben sus acciones, o están siendo comprados por Facebook, Google o quien sea”.

También hubo acusaciones de que la aplicación estaba sesgando tonos de piel más claros, lo que condujo a acusaciones de racismo. Se dijo que su filtro de “picor” (ahora renombrado “chispa”) blanquea la piel de las personas de color para hacerlas más atractivas. En una declaración a TechCrunch, Goncharov se disculpó y dijo que estaba “trabajando en una solución completa que debería llegar pronto”. “Es un desafortunado efecto secundario de la red neuronal subyacente causada por el sesgo del conjunto de entrenamiento, no por el comportamiento previsto”.

“FaceApp se ha disculpado por entrenar a su IA en (principalmente) caras blancas, pero ¿por qué no se dieron cuenta antes?”

El aspecto legal

Entonces, con los problemas de privacidad, ¿deberíamos usarlo? El abogado Michael Bradley, socio gerente de Marque Lawyers, manifestó que esta es desición de quien la descarga, pero como muchas otras cosas que vienen gratis en el mundo de la tecnología el usuario debe tener mucho cuidado.

“Cualquiera que haya puesto su rostro en línea junto con su nombre y otros datos de identificación (por ejemplo, cualquier persona con un perfil de redes sociales o un perfil de sitio web), ya es bastante vulnerable a ser capturado digitalmente para futuros usos de reconocimiento facial”, dijo Bradley.

“Esta aplicación en particular no agrega mucho peligro adicional. Sin embargo, aceptar estos usos con fines comerciales es un paso adicional que no tiene ninguna ventaja para el usuario”. La política de privacidad de FaceApp no ​​dice nada sobre lo que pasará con sus datos cuando deje de usar el servicio. Lo que sí dice es que “Si venden sus acciones, sus datos estarán incluídos y el usuario acepta que eso suceda”, “La exención de privacidad se extiende a todos los afiliados de FaceApp o su sucesor. Hipotéticamente, si FaceApp se vende a la NSA…”

Expertos en ciberseguridad advierten

En nuestra provincia el especialista en ciberseguridad Walter Agüero nos advierte que “El aporte que han realizado muchas personas a la industria privada con sus datos de reconocimiento facial reviste una inusual voluntad de romper su privacidad a futuro. Es un hecho que me llama la atención es que los usuarios han aceptado que sus datos sean vendidos al mejor postor. Lo llamativo es que comunicadores, por simple diversión, hayan propagado publicitariamente esta aplicación comercial de origen ruso”

Los usuarios han aceptado que sus datos sean vendidos al mejor postor

Walter Agüero, especialista en ciberseguridad.

El presidente de la Australian Privacy Foundation, David Vaile, es sincero: “Piden muchos más derechos de los que necesitan para ofrecerle el servicio, [pueden] eliminar los datos de cualquier régimen de protección legal efectivo, compartirlos con casi cualquier persona y retenerlos por tiempo indefinido.”

Jon Lawrence, el oficial ejecutivo de Electronic Frontiers, dijo que la gente tenía que pensar con cuidado lo que hace, especialmente cuando se trataba de reconocimiento facial. “Por supuesto, Facebook está a la vanguardia de esto”, dijo. ¿Recuerdas que cuando posteas una foto te consulta si deseas etiquetar a tal o cual amigo?)

“Respuesta corta: no lo uses”.

Jon Lawrence, el oficial ejecutivo de Electronic Frontiers

“El reconocimiento facial se está convirtiendo rápidamente en uno de los elementos clave de la identidad digital y, por lo tanto, las personas deberían considerar cuidadosamente la forma de proteger su imagen facial de la misma manera que deberían proteger otros elementos de su identidad, como su fecha de nacimiento, datos de contacto, etc.”

Fuente: sanluisahora