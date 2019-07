La obesidad es una enfermedad que afecta a un 25% de la población del mundo, mientras que otro 25% tiene sobrepeso. “San Luis no escapa a esto, por lo tanto tenemos un 50% de la población que requiere contención por esta enfermedad, ya sea con un tratamiento médico (no quirúrgico) o bien un tratamiento quirúrgico”, explicó el médico cirujano Raúl Coria, y agregó que “por esto, creímos que era indispensable poner en marcha dentro del Servicio de Cirugía y del Hospital San Luis la contención para este tipo de personas, ya que es una cirugía que, hasta ahora, sólo se hace en el sector privado. Por eso aquellos pacientes que no tienen obra social no encuentran solución”, sentenció el médico.

Sumado a la creación del Nuevo Hospital Central y la llegada de la cirugía robótica con Da Vinci se vieron motivados para comenzar con esta iniciativa.

El primer paso que dieron los profesionales del Hospital San Luis fue realizar una capacitación en la sede de Córdoba de la Sociedad Argentina de Cirugía, que consiste en un curso teórico práctico que dura 5 meses.

Actualmente se capacitan los cirujanos Francisco Le Bras, Javier Tapia y Raúl Coria, nutricionistas e instrumentadoras quirúrgicas.

El equipo que trabajará en cirugía bariátrica es multidisciplinario y estará conformado por cirujanos, nutricionistas, psicólogos, endocrinólogos y médicos clínicos. Así como también intervienen terapistas, gastroenterólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes y kinesiólogos. Todos profesionales del Hospital de San Luis.

“El primer paso será la evaluación de los pacientes. Comenzaremos en dos meses aproximadamente”, concluyó Coria.

¿Qué son las cirugías bariátricas?

Coria explicó que la cirugía bariátrica son diferentes técnicas que apuntan a que el paciente disminuya su peso, mejore sus funciones metabólicas, principalmente la diabetes, hiperlipidemia e hipertensión arterial, que son las patologías centrales. Depende del paciente es la técnica que se usa. Las principales son dos: la manga gástrica y los bypass gástricos.

“En la evaluación previa a la cirugía, se ve el estado general del paciente, el equipo médico decide en base a los estudios, cuál es la cirugía ideal para cada paciente”, dijo el médico.

Fuente: ANSL