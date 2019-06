Felipe Moyano, es un joven de 27 años, nacido en la provincia de San Luis, que viajó con su motocicleta, Roser NS 200, desde el suelo puntano hasta el extremo noroeste de América del Norte, Alaska, en 140 días.

Felipe es un chico que trabajaba en un negocio familiar de venta de elementos de seguridad que venía planeando viajar a Alaska desde hace mucho tiempo y que emprendió rumbo hacia Norteamérica el 18 de febrero del año 2018. "Estuve planificando mucho tiempo el viaje, lo panifique para hacerlo en 2 años pero no me aguante las ansias y salí antes. Si queres hacer algo no hace falta que se de todo, tenes que buscarlo y concretarlo vos", contaba el puntano en diálogo con Digital San Luis.

Moyano es un viajante por naturaleza, una persona con muchas ganas de travesías y odiseas, el joven cuenta, que cuando se compró su primera moto, una Ybr 125, se fue desde la provincia hacia Bariloche y eso incentivó sus ganas de recorrer el mundo. Cuando cambió el vehículo y adquirió la moto con la cual recorrería todo el continente americano, su querida moto Roser NS200, viajó a Chile y a Colombia, pero eso no fue suficiente, él quería seguir viajando. Por eso, planificó y diagramó su trayectoria para llegar al destino que él queria, Alaska.

El 7 de julio del 2018, 140 días después de que comenzó su travesía, logró llegar a su destino, en el camino fue conociendo distintos paisajes y amigos que lo ayudaron en los diferentes desafíos que se encontró. Una vez que llegó a Alaska, retornó al país con un viaje mucho mas largo que el de ida, ya que se tomó mas tiempo para conocer otros países, recorrerlo y poder disfrutar de sus culturas.

Tanto en el camino de ida como en el de vuelta, Felipe se cruzó con muchas personas de distintas nacionalidades, incluso argentinos, que realizaban el mismo viaje que él, y junto con esos amigos hoy siguen planificando nuevos viajes. El próximo destino en la ruta del puntano será Ushuaia, en noviembre.

El domingo 16 de junio, en medio de un apagón histórico en Argentina, Felipe cruzó Paraguay y volvió al país. Este sábado 22 de junio retornó a la provincia y a los brazos de su familia culminando así una travesía histórica que recordará por siempre y les contará a sus nietos.

Fuente: digitalsanluis