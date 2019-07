Los orangutanes se encuentran en peligro de extinción y con la destrucción de su hábitat cada vez quedan menos ejemplares. Son quemados, enterrados vivos entre otras cosas. Son tratados como plagas por el egoísmo de los seres humanos.

Los bosques de las islas de Sumatra y Borneo, hogar del orangután, están siendo destruidos para poder extender las plantaciones de palma, de la cual se saca un aceite (aceite de palma o palm oil) que es ingrediente de la Nutella y de muchos otros productos procesados.

Existen campañas que están en contra de esta situación. Se les pide a los consumidores que lean los ingredientes de los productos que compran y reduzcan el consumo de los que contengan aceite de palma para bajar la demanda de este. También hay fundaciones que se dedican a rescatar a los orangutanes que se ven afectados por esta situación.

¿Qué es lo que podemos hacer como consumidores?

Fijarte detalladamente en los ingredientes de todos los productos que compremos: marcas como DOVE, REXONA, MAIZENA, FERRERO, FRIGO, MIMOSIN, CIF y empresas como Unilever, Kraft o Nestlé son ejemplos del consumo de aceite de palma para elaborar sus productos.

Si bien es cierto que Nestlé y Unilever, según Greenpeace, han abandonado el uso del mismo por la concienciación sobre el orangután. El Grupo SINAR MAS es la compañía que más suministra a estas multinacionales, es el responsable del 10% de la producción de aceite de palma y suministra a multinacionales como Carrefour, o la empresa papelera APP (Asia Pulp and Paper), que arrasa las selvas para la producción masiva de papel.

Gracias a la producción de la grasa vegetal o de palma, se estima que murieron unos 1.600 orangutanes en las plantaciones de palma aceitera y por no contar a las miles de crías que quedaron huérfanas y que dependían totalmente de sus madres para sobrevivir en la selva durante sus primeros años de vida, otros, fueron enjaulados como mascota.

Aquí, una pequeña lista de marcas y empresas que utilizan aceite de palma, aunque no todos los productos que llevan aceite o grasa vegetal son exclusivos de llevar el aceite de palma elaborada por Ecologistas en Acción

Multinacionales: Unilever, Procter & Gamble (P&G), Kraft, Nestlé, Carrefour, Matutano, Lay’s, Nutella o Ferrero, etc.

Marcas de alimentación: Tulipán, Maizena, Knorr, Hellmann’s, Ligeresa, Frigo, Calvé, Ben & Jerry’s, etc.

Marcas de cosméticos o de cuidado personal: Axe, Dove, Rexona, Pond’s, Sunsilk, Timotei, Signal, etc.

Marcas del hogar: Mimosin, Domestos, Cif, etc.

Otras marcas: Palmolive, Pringles, Fontaneda, LU, Kit Kat, Fa, Colgate, Hugo Boss, D&G, Lancôme, Wella, Pantene, L’Oréal, Avon, y un largo etc que lleve aceite o grasa vegetal.

También podés ayudar compartiendo esta publicación en tus redes sociales se la voz de los orangutanes y compartiendo para que todos sepan la verdad.

Fuente: VDT