Sin Adolfo Rodríguez Saá, sus militantes anunciaron que: "El espacio político Juntos por la Gente continúa" y que le darán entidad de partido político. Además analizaron las elecciones generales del domingo 16 de junio.

En una conferencia de prensa detallaron que conformaron una mesa directiva de conducción provisoria hasta el mes de diciembre, y que estará presidida por Daniel Orlando, el intendente de Potrero de los Funes.



"Vamos a ratificar las políticas de auto abastecimiento energético, vamos a seguir trabajando por la economía popular, para que los planes se puedan convertir en salarios y seguir planteando la problemática de viviendas que está sufriendo al provincia de san luis", expresó Orlando.

Por otro lado, el dirigente detalló la cantidad de cargos a nivel nacional y provincial con los que cuenta Juntos por la Gente; "Creo que somos un espacio político sumamente interesante", enfatizó.



"Participamos en contra; si, somos oposición", "Hoy integramos un espacio donde realmente queremos ser una alternativa en las próximas elecciones al Gobierno de la Provincia", respondió Daniel Orlando ante la inquietud de los medios que plantearon la inquietud sobre las posibilidades de un acercamiento con el PJ. En relación a ésto, el jefe comunal de Potrero de los Funes confirmó la desvinculación de Jorge "Toti" Videla del Adolfismo. "Hubo una sola renuncia, creo que no va a haber más. Hemos estado trabajando muchísimo después de estos días pasadas las elecciones", dijo el dirigente y ratificó que Adolfo Rodríguez Saá sigue siendo el líder del espacio político.



Manifestó además que tras las elecciones no hubo cambios en materia de dialogo institucional con el Gobierno provincial, a quien apuntaron como responsable de discriminar a los pueblos que representan por ser opositores.



En relación a las elecciones nacionales, Orlando aclaró: "Nosotros no adherimos a ninguna fórmula nacional, estamos trabajando en un proyecto provincial y nos vamos a abocar a este tema". Los dirigentes adolfistas tampoco confirmaron si presentarán o no candidato a Intendente de la ciudad de San Luis para las elecciones del mes de noviembre.

Fuente: La Posta de San Luis