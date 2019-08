Una pareja denunció un caso de abuso sexual de parte de un policía de la provincia de Córdoba. El hecho habría ocurrido el pasado sábado a la madrugada en la zona de Ciudad Universitaria, en cercanías a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El uniformado acusado, que ya se encuentra en situación pasiva, fue detenido en la mañana de este jueves por orden de la fiscal interviniente, Ingrid Vago.

Según la denuncia efectuada por la mujer, ella y su pareja se habrían conducido en su auto para tener relaciones sexuales en el lugar. En ese momento, un policía les golpea el vidrio y les advierte que no podían hacer eso por ser ilegal.

El uniformado les informa que debe llevarlos a una comisaría y que deben ser imputados. En ese contexto, el novio de la joven le pide que no lo haga por temor a perder su trabajo. Allí comienza una negociación en donde el policía le ofrece a ambos no hacer la denuncia a cambio de tener sexo con la joven.Toda la situación quedó grabada en las cámaras de seguridad de la facultad en las que se ve que el joven desciende de su auto, se aparta y el policía sube en su lugar. Luego de 8 minutos, el efectivo deja el lugar y el joven vuelve a subir al auto.Al otro día, la pareja se acercó hasta una comisaría e hizo la denuncia. El oficial fue puesto en situación pasiva."Está todo filmado. Son unas tres horas desde que ingresan al lugar y se van. También se ve la interacción del policía con el masculino. En las imágenes se ve cómo el conductor se aleja del vehículo y el policía ingresa al auto", contó a Marcelo Conrero, decano de Ciencias Agropecuarias.a presidenta del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, por su parte, rechazó la conducta del uniformado y aseguró que irán hasta las últimas consecuencias. "Queremos dejar muy en claro que ante este aberrante hecho no cabe duda de lo que hemos decidido y seguiremos investigando hasta las últimas consecuencias", señaló en alusión al apartamiento del efectivo.

Fuente: Radio Libertad 97.9