Una joven estuvo al borde la muerte en Vicente López, tras recibir una brutal golpiza por parte de la ex pareja de su esposo, quien le asestó una serie de golpes demenciales que le provocaron un paro cardíaco. Por lo tanto, la mujer recobró sus signos vitales gracias a los ejercicios de reanimación que le practicaron las autoridades policiales.

En tanto, la agresora escapó y desde entonces es intensamente buscada, puesto que consigo llevó a su hijo, menor de edad, fruto de su relación con el marido de su víctima, quien implora por la reaparición del niño. Luego de un paseo por Luján, Mayra Palacios, de 28 años, retornaba a su vivienda, de la localidad bonaerense de Carapachay, junto a sus dos hijos, su pareja, y el hijo de éste.

Justamente, el semblante triste del pequeño fue motivo de una discusión telefónica entre el matrimonio y la mamá de aquel durante el camino de regreso. Sin embargo, el fuerte intercambio de palabras durante la comunicación vía celular alcanzó su desenlace extremo en el momento en que Mayra arribó a su casa.

Al respecto, Palacios relató que "al llegar a mi domicilio, bajaron de un auto la ex de mi marido y su mamá y vinieron directamente a golpearme. Fueron tres minutos, que no pasaban más, y encima cuando logré zafarme, me pegaron una patada en la cabeza y de ahí en más no recuerdo nada".

Horas después de recuperar el conocimiento, y en base a los dichos de testigos, principalmente de su esposo y de las autoridades policiales, "estas dos mujeres me dejaron inconsciente. Producto de los golpes, sufrí un paro cardiorrespiratorio, cuando estaba tirada en la calle, y los policías me hicieron ejercicios de RCP. Gracias a ellos ahora puedo contarla".

Fuga

Mientras el personal de la Comisaría 6ª de Carapachay se abocaba a asistir a Mayra, las agresoras y un hombre que las acompañaba se fugaron de la escena. Por si fuera poco, se marcharon del lugar con el niño, de 10 años, hijo de la prófuga y de la pareja de la víctima. En este sentido, la damnificada reconoció que "están siendo buscadas las tres personas, y el nene. Mi familia los buscó por todos los domicilios que ella frecuentaba pero no encontramos nada".

Por lo tanto, "mi marido está muy mal, no sabemos nada de él, quedó en el medio de esta discusión y ahora no aparece", agregó Palacios. Por su parte, la denuncia fue radicada en la mencionada seccional policial, y posteriormente tomó intervención la Fiscalía de Vicente López Oeste.

Justamente, las autoridades de esta recaratularon la causa inicial por "lesiones" como "intento de homicidio", al ser notificadas de la gravedad de las heridas padecidas por la demandante. No obstante, a pesar de las intensas tareas desarrolladas para dar con el paradero de las violentas y del niño, la víctima ruega por "protección".

"Tengo mucho miedo, no puedo salir a la calle, sabiendo que está la posibilidad de que me agarren con mis dos hijos". En las próximas horas será citada a prestar declaración, tras haber estado en serio riesgo de vida durante 72 horas, conectada a un respirador artificial, en el Hospital de Vicente López, y todavía sufre las secuelas de la golpiza, con mareos, dolores y aturdida emocionalmente, sin entender semejante locura.

Fuente: Crónica