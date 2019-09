La Justicia de San Luis le otorgó la libertad a Hernán Emiliano Muñoz, quien está procesado por "lesiones culposas agravadas, en concurso real con falsa denuncia".

El 30 de mayo pasado Hernán Emiliano Muñoz (22) conducía ebrio, pasó un semáforo en rojo a alta velocidad y embistió con su auto al motociclista Daniel Miranda (27). Este útimo recibió el alta médica el viernes pasado, para seguir su rehabilitación de manera ambulatoria en su casa, pero estuvo tres meses y una semana luchando por su vida en el Hospital San Luis.

Muñoz luego de embestir a Miranda –quien iba a buscar a su novia al trabajo- lo abandonó y fue a la Comisaría 1ª a realizar la denuncia diciendo que le habían robado el auto, pero luego se comprobó que era mentira.​

Santiago Olivera Aguirre, abogado defensor del joven que estaba en la Penitenciaria Provincial, confirmó pasado el mediodía del miércoles: “Recién llega la cédula de la excarcelación, no he podido leerla, pero me están pidiendo una caución que me parece bastante elevad y exagerada; pero veremos cómo lo solucionamos”, dijo el letrado.

Muñoz está detenido desde el pasado 11 de junio y su abogado solicitó dos veces la excarcelación, pero se la negaron anteriormente.

La Justicia puntana consideró que no existe “riesgo procesal” y por eso determinó que el procesado quede en libertad, sostuvo su abogado defensor. “Vive en San Luis, tiene un hijo aquí y tiene domicilio a dos cuadras del Juzgado”, justificó el letrado.

Fuente: Via San Luis