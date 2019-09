El ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, recibió este jueves un llamado telefónico de la directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de ANSeS, Fernanda Reyes, quien le adelantó que todas las personas que pertenecen al Plan de Inclusión Social y al Plan Solidario comenzarían a cobrar la Asignación Universal por Hijo. La confirmación oficial y demás detalles llegarían en las próximas horas. En los últimos dos años, el Estado nacional, en una decisión unilateral, no pagó ese beneficio a los sanluiseños que cumplían con los requisitos. A partir de ahora sí comenzarían a cobrarlo.

La comunicación entre la funcionaria nacional y el ministro puntano se produjo esta tarde, y ahora desde San Luis esperarán la confirmación oficial y demás detalles para transmitir toda la información a los beneficiarios de los planes Solidario y de Inclusión Social.

“Este jueves se comunicó conmigo la directora general de Niñez y Adolescencia de ANSeS, Fernanda Reyes, dando a entender que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social y Plan Solidario de la Provincia podrían comenzar a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Hablo en potencial porque es una medida que, según me dijo, tomaría el Gobierno nacional y que esta persona me confirmaría más tarde”, expresó Berardo.

“Lo que importa destacar es que estamos muy felices por la noticia porque significa un ingreso extra para cada una de las familias del Plan de Inclusión y del Plan Solidario, lo que nos llena de satisfacción sobre todo en estas épocas de crisis”, añadió.

Al margen de la alegría por los trabajadores locales, el ministro de Desarrollo Social de San Luis subrayó aspectos vinculados a la política y de decisiones del Estado nacional que perjudicaron a los puntanos.

“También queremos dejar en claro algunas cuestiones vinculadas a la política que creemos es importante que se sepan. Siempre se planteó que los beneficiarios del Plan de Inclusión no cobraban la Asignación Universal por Hijo porque desde el Gobierno de San Luis no se quería firmar ningún convenio con Nación. El Gobierno provincial no firmó, ni va a firmar tampoco ningún convenio ahora y la asignación se pagará de todos modos. Lo que deja en claro que, en realidad, se trataba de una voluntad política del Gobierno nacional de pagar o no a los beneficiarios sanluiseños. Nos duele mucho que el tema se haya utilizado políticamente. Nos duele que el Gobierno nacional se haya demorado dos años en tomar esta decisión. Porque fueron dos años que los beneficiarios de San Luis podrían haberlo cobrado y no lo hicieron, pero ellos sabrán los motivos de estas decisiones. Igualmente estamos contentos de que la gente ahora podrá cobrar. Ojalá se confirme esta noticia y los integrantes del Plan Solidario y del Plan de Inclusión se vean beneficiados”, cerró el funcionario.

Fuente: ANSL