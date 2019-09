Sin duda, uno de los temores más frecuentes entre mujeres es la idea de llegar a cierta edad y no conocer al amor de su vida. O bien, ¿cómo saber si estás con el indicado? No pierdas la esperanza, esta mujer tiene 102 y se acaba de casar con novio de 100 y tú llorando porque a los 30 no tienes galán.

La dulce historia entre Phyllis y John Cook, le está dando la vuelta al mundo. La pareja vive en Sylvania, Ohio. La encantadora Phyllis tiene 102 años y John 100, pero no creas que tomaron la decisión de unir sus vidas de forma apresurada. En realidad, ellos ya llevaban un año siendo novios y por eso dieron el siguiente paso.

El flechazo ocurrió en una institución para personas de la tercera edad. La química entre Phyllis y John, fue inevitable y prácticamente pasaban todo el tiempo juntos. Pláticas hasta el anochecer, comidas divertidas, apreciar el atardecer, en fin, sus citas románticas son grandiosas y disfrutan cada momento.

Phyllis detalló:

"Para decirte la verdad, nos enamoramos el uno del otro. Sé que piensas que puede ser un poco exagerado para alguien de nuestra edad, pero nos enamoramos el uno del otro", dijo ella.

Lo cierto, es que la Phyllis está a punto de cumplir ¡103 años! Y aún sigue sintiendo mariposas en el estómago. Por fortuna, ambos vienen de familias longevas y seguro aún les queda un largo camino juntos.

Por su parte, el recién casado comentó:

"No era el plan, pero llegamos aquí y nos dijeron: 'podríamos casarnos contigo aquí'. "Bien, terminemos con esto", dijo.

Cabe resaltar que ambos son cocineros y que perdieron a sus parejas, para los dos sería la tercera vez que encuentran el amor. ¡Enhorabuena! Hoy, ya tienen el documento legal que los unió en matrimonio.

Fuente: soycarmin