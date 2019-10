Sergio Varisco, el intendente de Paraná que está siendo juzgado por narcotráfico, fue brutalmente agredido esta tarde y todo quedó registrado en un video que ya se viralizó en Internet.

El altercado se habría generado en la puerta de la casa del mandatario ubicada sobre la calle Pellegrini de dicha ciudad. En el video se pueden escuchar lo que sería un reclamo por un trabajo que el intendente habría prometido. “Te voy a matar, tu hija me prometió el trabajo, te voy a terminar matando", se escucha.

"Vos me hiciste laburar como un perro, ¿vos no me vas a dar laburo? te termino de matar la concha de tu madre. "Tu hija me dio la palabra que me iba a dar trabajo", dice el agresor que estaba fuera de control.

Inmediatamente, el intendente pide un médico a lo que el agresor responde: "¿Querés un médico? Te voy a matar hijo de puta".

Varisco fue trasladado en ambulancia luego de la confusa situación que está siendo investigada por la Policía, según publicó Diario Uno de Entre Ríos.

Según expresó la Municipalidad de Paraná en un comunicado, "en horas de la siesta de hoy, al volver de sus tareas habituales y llegar a su domicilio en calle Pellegrini, fue agredido por desconocidos y de manera artera el intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco, quien como es su costumbre anda solo y sin custodias de seguridad".

Fuente: urgente24