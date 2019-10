Normalmente, cuando una patente es presentada y aprobada, como lo hizo el Dr. Gallo, cualquier persona que utilice el producto o invención debe dar un pago de regalías al artífice.

Por lo tanto, poseyendo las leyes de propiedad intelectual de sus interpretaciones más plenas, ¿uno debe solamente maravillarse del por qué el Dr. Gallo aún no ha presentado un procedimiento que buscan reclamar indemnizaciones por los daños debido al uso de su invención?

Por extraño que esta situación podría sonar, tiene necesidad de un escrutinio adicional.



La evidencia científica es completa y convincente, el virus del SIDA es un diseño subproducto del programa Virus Especial de EE.UU.. El programa Virus Especial (Special Virus) es un programa federal de desarrollo de virus que persistió en los EE.UU. a partir de 1962 hasta 1978.

El Virus Especial de EE.UU. se añadió como 'complemento' en las inoculaciones con vacunas en África y Manhattan.



Poco después, el mundo se vio envuelto con infecciones masivas de algún virus de animal que se diferencio de cualquier ilustre enfermedad humana, que era altamente contagiosa y suplementario de manera significativa.



Una revisión del Diagrama de Flujo del Virus Especial ( "por investigación lógica") revela que Estados Unidos estaba buscando una "partícula de virus" que podría afectar negativamente a los mecanismos de defensa del sistema.



El programa busco modificar la ordenación de la partícula del virus durante el cual lo empalmo en la la "enfermedad degenerativa" en animales de grado asociado referidos como "Visna".



De acuerdo con las Actas de los EE.UU. de América, el SIDA es un proceso biológico, desarrollado en laboratorio del peculiar virus Visna, que se detectó por primera vez en ovejas de Islandia. Recientemente, los científicos americanos y mundiales aseguran con 100 por ciento de certeza el génesis de laboratorio del SIDA.

¿Fue creado el virus del SIDA en un laboratorio?



Este hecho esta más de relieve una vez que uno revisa la naturaleza 'múltiplemente empalmada' de la secuencia del VIH 'tat' y el artículo del Special Virus de 1971 del Dr. Gallo, "Reverse Transcriptase of Type-C virus Particles of Human Origin". El artículo del Special Virus de 1971 del Dr. Gallo es idéntico a su anuncio del SIDA en 1984.



Tras un examen más el registro revela que presentó su patente sobre el SIDA, antes de que él hiciera el anuncio con la preocupante Secretaria. A principios de este año, el Dr. Gallo reconoció su papel como 'Oficial de Proyectos' para el programa federal de desarrollo del virus, el Virus Especial.



El diagrama de flujo del programa y los 15 informes del progreso dan prueba innegable de que los Estados Unidos juego a sacrificar las poblaciones del mundo a través de la liberación de un organismo biológico que puede 'desechar' a la humanidad.



A la luz de este verdadero génesis del flagelo biológico más enajenado del mundo, los EE.UU. debe pagos "reales" a las víctimas inocentes. Cada uno asociado a cada víctima del SIDA que es digno de una disculpa adecuada y una forma de clausura económica por una invención de la muerte y la desesperación, perpetrado por los Estados Unidos.



Entre 1964 y 1978, el programa de virus federal secreto gastó $ 550 millones de dólares de dinero en efectivo para crear el SIDA.



Ahora es necesario pagar no importa lo que se necesite para desmantelar la invención asociada que tiene rectificador de cruce al mayor crimen contra la humanidad dentro de la historia del mundo.

Fuente: conspiraciones1040