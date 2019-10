Florencia Ledesma Candás, de 19 años, tiene síndrome de Down y es candidata a segunda concejala por el Frente Independiente por San Luis. El año pasado había sido la primera abanderada con esa condición de la historia de su escuela, un prestigioso secundario que depende de la Universidad Nacional de San Luis.

El 10 de noviembre, mediante el sistema de voto electrónico, en las elecciones municipales puntanas se definirá si ella entra al Concejo Deliberante o no. Pero "Flor" ya fue elegida por sus profesores, quienes fundaron el partido que le dio un lugar y la trajo a las noticias.

El caso de Flor no es inédito, pero es uno de los contados en el país en que una persona con síndrome de Down es candidata a un cargo público.

Flor integra la boleta encabezada por Roberto González Espíndola, expresidente del Consejo Deliberante de San Luis que ahora aspira a la intendencia de esa capital provincial. Con él. además de Flor se postula a primer concejal Juan Carlos Palma, quien durante varios años fue profesor de Matemática de la joven.

"La eligieron los 'profes' para que cambie algo. No sé si será posible, pero ella sería un buen inicio", dijo su padre, Esteban Ledesma. "Te doy un ejemplo: mi hija busca mayor inclusión, algo que a ella le costó mucho desde chica. No por la gente, sino por las cosas que no se hacían en la ciudad. Ella no tenía juegos adaptados en la plaza. Y ahora no tiene aparatos adaptados en el espacio público para hacer deporte. Va a empezar por ahí", detalló.

El Intendente Enrique Ponce firmó el decreto de convocatoria a los comicios donde se elegirá intendente y ocho concejales. El próximo lunes, 14 de octubre, a través de la Lotería de San Luis, se sorteará el orden en el que aparecerán los candidatos en la Boleta Única Papel (BUP). Y ahí estará "Flor", que no tiene la política en la sangre. Esteban, su papá, es comerciante, Mónica, su mamá, es docente, y su hermano mayor, Cristian, es médico.

Como detallan desde la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), Florencia desde chica comenzó con estimulación temprana con el acompañamiento de la Fundación 21 San Luis, creada Mariana Olmos.

Durante su escolaridad, la ahora candidata cursó en la escuela común Juan Pascual Pringles de la capital puntana con las adaptaciones necesarias tal como indica la legislación nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y está en 6º año de ese secundario, a meses de convertirse en una "egresada 2019".

La joven llegó a la bandera con un promedio de 9,25. Además de la bandera, recibió el premio a Mejor Compañera.

"El caso de Florencia como abanderada es el reconocimiento al esfuerzo y la perseverancia, ella comenzó en una época en la que no estaban demasiado pulidas las estrategias de integración en la escuela. Sin embargo, pudo ponerle el cuerpo a las barreras pedagógicas, metodológicas, actitudinales del grupo, de otros grupos, de docentes y convertirse en un ejemplo para todos", detalla su orgulloso padre.

Florencia confirmó que, a la par de su carrera política, seguirá estudiando. "Fotografía es lo que me gusta hacer. Posiblemente estudie una carrera o curso para sacar fotos en la Universidad Nacional de San Luis, donde ya conozco a todos", contó, justo a la salida del colegio.

"Esta candidatura es una excelente oportunidad para que las personas con síndrome de Down hagan presente su perspectiva en el desarrollo de políticas públicas", dijo sobre Flor Marcelo Varela, padre de un joven con síndrome de Down y presidente de Asdra.

