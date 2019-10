Las copiosas lluvias que vienen soportando desde hace varios días distintas localidades del país generaron situaciones de extrema gravedad en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Uno de los más afectados es por estas horas el de La Matanza conducido por la actual candidata a vicegobernadora Verónica Magario.

El gobierno nacional activó en forma inmediata el protocolo del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) mediante el cual se brinda asistencia no solo a los evacuados sino también a aquellas personas que no han dejado sus hogares y se encuentran actualmente en sus domicilios. Además, se están realizando patrullas de rescate para reconocer que no quede gente que quiera o deba necesariamente abandonar sus hogares.

El operativo se encuentra bajo responsabilidad directa del Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires , personal de Sanidad, Ingenieros , Asalto Aéreo, Intendencia y tropa voluntaria, está comenzando a desembarcar gomones para acceder a los lugares en los que miles de vecinos se encuentran en los techos de sus hogares cercados por el agua.

Asimismo, se encuentran operando 23 centros de evacuados con 5.300 personas alojadas. Todas ellas se encuentran en escuelas en las localidades de Virrey del Pino, González Catán, y Laferrere.

Se prevé que en las próximas horas el río de la Plata baje a niveles normales, lo que debería mejorar la situación. En algunos lugares el agua tuvo un leve descenso y en otros se mantiene como se encontraba inicialmente, por lo que hay que esperar producto de los pronósticos favorables futuros, que vaya descendiendo de a poco.

Las autoridades nacionales que se han hecho cargo de la situación informaron que aunque el agua descienda, pasarán varios días antes que los habitantes de las zonas castigadas puedan retomar su vida habitual. "Nos quedaremos todo el tiempo que sea necesario y aprovecharemos para hacer un relevamiento de las carencias de infraestructura que vamos encontrando, aquí no hay lugar para diferencias políticas y hay que anteponer la ayuda a los necesitados antes que nada", resumieron los funcionarios.

Una alta fuente militar manifestó: "Actualmente el Ejército Argentino tiene afectados un importante grupo de hombres y mujeres en cumplimiento de esta misión ademàs de plantas potabilizadoras (filtrado y ensachetadora de agua para su distribución), la nueva cocina “Karcher” (en capacidad de realizar 1000 raciones por turno para dar de comer a los distintos barrios en forma permanente), botes de goma (para repartir agua y comida a la gente inundada en sus casas) y vehículos 4x4 (para la distribución general de la ayuda ).

Desde la cartera de Defensa, se indicó que el despliegue de militares al territorio provincial, es estrictamente humanitario y no implica ninguna injerencia en el manejo de cuestiones ajenas a la ayuda que la mandataria comunal solicitó con carácter urgente. En forma paralela y en cumplimiento de la campaña sanitaria fluvial, personal sanitario y de atención social, continuaba en medio de un fuerte temporal brindado ayuda a pobladores de la localidad bonaerense de San Pedro.

