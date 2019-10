Un individuo de apellido Villegas fue arrestado el lunes, luego de que dos policías lo sorprendieran golpeando alevosamente a un perro. El episodio ocurrió en el barrio El Pimpollo, cuando efectivos que transitaban por las calles del vecindario, notaron que un hombre bajó de su camioneta a un perro de color blanco, para luego propinarle fuertes golpes en la cabeza con un palo. A pesar de que los uniformados le ordenaron detenerse, el sujeto hizo caso omiso y continuó torturando al animal, para luego ingresarlo al patio de su vivienda. No obstante, y vaticinando que el can no tendría un buen final, decidieron intervenir y, tras notificar lo sucedido a la Justicia, procedieron a demorar al violento, que terminó alojado durante algunas horas en un calabozo de la Comisaría 24°.

Por su parte, tras ser notificados de la situación, miembros de Defensa Civil se apersonaron en el domicilio para auxiliar al perro, que presentaba heridas sangrantes, por lo que se procedió a ser trasladado a la Canera, donde el médico veterinario Carlos Alaniz le brindó curaciones. Al parecer, el detenido excusó su furia explicando que el animal habría mordido a su hijo, lo que no alcanzó para que se le labraran las actuaciones de rigor, aunque al cabo de unas pocas horas recuperó su libertad. Lo positivo es que el perro ya no volverá con él.

Fuente: todovillamercedes