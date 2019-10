Se trata de Teddy Karagozian, CEO de TN&Platex, quien confirmó que dará más de 100 puestos de trabajo tras la salida de Mauricio Macri. Confía en el Gobierno que encabezará Alberto Fernández, y considera que la situación del sector no puede empeorar más de lo que atravesó con Cambiemos.

Puntualmente será la planta riojana Hilados 1 la que volverá a funcionar a partir de marzo del año que viene.

El anuncio fue realizado hoy por el propio Karagozian en un recorrido por la planta de San Martín, que recibió la visita del presidente electo Alberto Fernández.

«El gobierno que está por iniciar habla de las industrias del país, un discurso ausente en estos últimos cuatro años. A las industrias en general y a los textiles en particular, no sólo se nos ignoró, sino que se nos denostó no comprendiendo la capacidad que tiene el país para la industria textil», dijo Karagozian.

