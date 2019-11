Esto, según recomiendan, debe hacerse durante un periodo de 30 segundos a 5 minutos al día para recargar el cuerpo de energía.

La nueva tendencia la difundieron instagramers que pregonan la vida sana. ¡Mirá las insólitas fotos!

Como esta zona de la piel no está acostumbrada a la luz solar, se sugiere no exceder el tiempo recomendado.

Internet pareciera superarse segundo a segundo con sus nuevas prácticas y tendencias. El nuevo boom que irrumpió en redes sociales es la moda del "butthole sunning“, un ejercicio que consiste en tomar sol con las piernas hacia arriba, dejando al descubierto el recto anal.

Este acto llamativo fue postulado por el especialista en salud holística -terapia alternativa-, Troy Casey. Este hombre es uno de los impulsores de esta metodología que consiste en "asolearse el ano".

Casey asegura que este "baño solar" trae grandes beneficios a sus practicantes, debido a que estimula el ingreso de vitamina D al cuerpo. Además ayuda a la prevención de hemorroides.

Distintos instagramers que promueven la vida sana comenzaron a fotografiarse realizando esta actividad, tapando sus partes íntimas con emojis con forma de sol.

¿Cómo hacerlo?

Esta práctica es muy sencilla, sólo se necesita que el individuo se acueste desnudo en el suelo, eleve las piernas unos 90 grados y exponga su recto anal al sol.

Quienes realizan esta actividad sugieren no hacerlo durante más de 30 segundos. Pero si varias veces a lo largo del día -el máximo aconsejado son 5 veces- producto de lo sensible de esa zona al contacto con la luz solar.