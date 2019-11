Cada vez que aumenta el precio de la nafta aumenta la Unidad Fija de Multa (UF) con la que se calculan las multas de la Policía Caminera.

Las multas de la Policía Caminera de Córdoba escalaron y superan los cien mil pesos

Ya en julio de 2018 un grupo de personas de Santiago del Estero habían presentado en defensoria del consumidor una denuncia contra el Gobierno Cordobés por treinta multas realizadas en una hora, las que consideraron abusivas, a automovilistas de esa provincia.

La base del cálculo para penar las infracciones se ajustó con la suba de los combustibles.

La suba en el precio de los combustibles impulsó un incremento en las multas de la Policía Caminera.

La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) estableció el valor de la nafta súper al 5 de noviembre en 52,94 pesos.De acuerdo a la Ley Provincial de Tránsito 8.560, las Unidades Fijas (UF) equivalen al menor precio de venta al público correspondiente a un litro de nafta súper. Con la suba en los combustibles el Gobierno provincial fijó el valor de la UF en 52,94 pesos.

El esquema de infracciones quedó de la siguiente manera:

Multas leve: entre 1.058,80 pesos y 5.294 pesos. Baja de 0 a 2 puntos. Ejemplo: conducir fumando.

Infracciones graves: entre 5.294 pesos y 10.588 pesos. Baja de 2 a 5 puntos. No llevar las luces encendidas.

Muy graves: entre 10.588 y 21.176 pesos. Baja de 5 a 20 puntos. Cruzar semáforos en rojo

Máximas. Entre 63.528 pesos a 105.880 pesos. Destrucción deliberada de señales de tránsito.

No informado: VTV; algo que consideran obligatorio.

Requisitos para conducir: Documentación que exige Policía Caminera

1-Licencia para conducir. Debe estar en buen estado y habilitada en tiempo y forma. No mostrar el carné es infracción.

2-Tarjeta verde. Es la cédula de identificación del automotor. Debe usarse únicamente por el titular del vehículo.

3-Tarjeta azul. Cumple la misma función que la cedula de identificación del automotor (tarjeta verde), pero el uso es exclusivo de la persona autorizada a conducir el vehículo. No tiene fecha de vencimiento. (Ver Cédula azul: todo lo que hay que saber)

4-Seguro. Se solicita el comprobante de constitución de póliza de seguro.

Requisitos para circular: elementos de seguridad para coches que exige Caminera

1-Ocupantes. Utilizar siempre el cinturón de seguridad. La cantidad de ocupantes permitida está determinada por el número de cinturones de seguridad que tenga el auto de fábrica, no se permite la instalación y/o modificación. Los menores de 11 años de edad de acuerdo al peso y tamaño deben viajar en sillas o butacas especiales.

2-Espejos retrovisores. Deben estar sanos los dos retrovisores externos.

3-Baliza triangular. Puede ir guardada en el baúl hasta ser utilizada.

4-Menores de 10 años siempre sentados atrás.

5-Chapas patentes, Deben ir colocadas en su lugar, con sus respectivas luces y en perfecto estado, sin acrílicos ni marcos cobertores.

6-Luces. A cualquier hora del día en rutas, llevar encendida la luz baja, las luces de posición y patentes. Deben estar limpias y en correcto 7-funcionamiento: freno, giro, retroceso, antiniebla, emergencia, baja, alta y posición.

8-Matafuego. Dentro del habitáculo, fijo y al alcance de la mano.

9-Cinturones de seguridad

10-Sillas especiales para niños. Los infantes menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero y los más pequeños en sillitas o con un booster que ayude a colocarse el cinturón de seguridad, dependiendo cada caso. Los bebés no pueden viajar en los brazos de un adulto. (ver más info sobre las sillas especiales)

La multa más insólita realizada

Un hombre denunció una multa labrada por la Policía Caminera, en un control a la altura de la localidad de Berrotarán, sobre la autopista Córdoba-Río Cuarto.

Según contó, su vehículo se encontraba frenado en el carril izquierdo detrás de un camión: "Al liberarse el agente de la Caminera que estaba en el carril derecho, y como ningún otro auto circulaba por ese carril, el policía me hace seña para que cruce y pase por su control", relató.

Luego, continuó: "Me pide el carnet de conducir y la tarjeta verde. El agente se retira y, cuando vuelve, trae una multa por adelantamiento inapropiado y cruce de carril por $ 8.400. Entablamos una discusión en la que le advierto que él me invita a cruzar de carril porque, por el de la izquierda, estaba demorado por el camión".

El sujeto detalló que el policía le respondió que "le hizo señas al auto siguiente".

"Miramos para atrás y no había otro vehículo circulando por la derecha. Manifestó contradicciones, no tenía argumentos, pidió disculpas y confesó que no podía cancelar la multa porque estaba su jefe", agregó.

Contó que "pasó un mal momento, porque sintió que lo trataron de tonto. Uno sabe que por la época del año realizan estas multas irrisorias, y lo que más bronca me da es que me pidió el carnet y directamente me trajo la multa", declaró.

Por otra parte, este lunes se conoció que una conductora, que circulaba por el Camino del Cuadrado, deberá pagar una multa de 8.000 pesos, ya que no frenó la trompa de su vehículo a la misma altura del bastón naranja del policía.

Reedición Informe; Yael Nahir Farrali

Fuentes originales: La Voz, destino cba ciudad, traslasierra noticia, el once.