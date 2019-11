Imagen título: centro de San Luis

Imagen nota, sierras de La Punta cubiertas por viento con tierra

En el caso de La Ciudad de La Punta, el viento con tierra tapo la vista de las sierras, algo que no deja de ser producto de los desmontes que se están haciendo desde el sector privado en los alrededores de la ciudad.

Vecinos declaraban que los vientos de agosto ya no existen en La Punta. Hay viento los 12 meses y cada vez más intensos desde el 2007, épocas donde los incendios provocados se acentuaron. También agregaron que en días de vientos de esta frecuencia, tratan de que los niños no salgan a la calle ya que les provoca enfermedades bronquiales, resfríos, alergias, etc.

San Luis fue sorprendido por un viento repentino que ocasionó caída de árboles, carteles y hasta se registraron cortes de luz en algunos lugares. La provincia continúa bajo alerta por tormentas intensas y caída de granizo.

Este jueves alrededor de las 18, ráfagas de casi 60 km/h azotaron la ciudad.

El viento dejó como saldo la caída de árboles en el centro de San Luis, carteles tirados y hasta cortes de luz por Juana Koslay.

Así se pudo ver en las calles Falucho y 9 de Julio, también en Bolívar pasando Hipólito Yrigoyen. Además, el cartel que se encuentra arriba de la heladería “Grido” ubicado en Rivadavia y Avenida España fue derribado por el viento.

En la zona sur de la ciudad lectores declaraban que no se podía ver debido a que el viento llevaba grandes cantidades de tierra y prácticamente no se veía.

Fuente Original: el chorrilero, medios el Punteño la punta san luis

Edición: Edgar Fabián Ferrarelli