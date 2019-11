Según contó Nadia Abdala (de 31 años), mamá de Alejo, el sábado por la noche, el marido de la niñera llevó al menor hasta su casa, luego de que Nadia volviera de trabajar.

Abdala relató que, cuando vio a su hijo con un importante golpe en su cara, Silvio Ruybal, marido de la niñera, le explicó que por un descuido de ellos, el pequeño sufrió una caída desde unas escaleras, y seguidamente le pidió disculpas.

Por la magnitud del golpe, la mamá acudió rápidamente al Policlínico villamercedino “Juan Domingo Peron”, donde fue revisado por profesionales médicos, que constatan que los golpes que sufrió Alejo no fueron producto de una caída, sino que fueron intencionales. En ese momento, desde el nosocomio le pidieron a Nadia que realice la denuncia policial.

“Cuando salimos del hospital, el nene me dijo ‘mamá Silvio me pegó'”, explicó Nadia. También agregó que, según el relato del menor, la pareja lo habría obligado a no contar lo que pasó para evitar que la madre sepa lo sucedido.

Mientras realizaba la denuncia, la mamá completamente desesperada, llamó a Cintia Videla, niñera de Alejo, para pedirle una explicación sobre lo acontecido. Videla no pudo responder los cuestionamientos y cortó la llamada.

Hasta el momento se sabe que la Policía tomó declaración a Nadia, mientras que la pareja agresora habría sido citada el domingo por la noche por la fuerza de seguridad.

Nadia también contó que, días atrás, el nene sufrió una quemadura de cigarrillo en uno de sus ojos, supuestamente accidental, cuando la niñera estaba fumando y el pequeño corrió hacia ella, chocando con el cigarrillo encendido. Ahora la mamá pone en duda este supuesto accidente.

Fuente: radionacional