Este lunes, el actual ministro de Turismo y Parques, Sergio Tamayo encabezó el último acto de inauguración de una plaza como funcionario del Gobierno provincial. Está ubicada en el Barrio Cerro de la Cruz.

Tras finalizar el acto, habló con los medios e hizo referencia a lo que será su gestión como intendente de San Luis luego del 10 de diciembre. Aseguró que ya está definido el gabinete que lo acompañará, pero evitó dar los nombres.

A su vez, mencionó que buscará trasladar la comuna de su actual edificio. “Mi idea es sacarlo del centro para descentralizar, pero hay muchas acciones más necesarias para llevar una Municipalidad totalmente autónoma”, sostuvo.

También anunció una “reestructuración” del organigrama y que “absolutamente” todos los funcionarios fueron elegidos por él.

Por otro lado, criticó el Gobierno de Enrique Ponce porque no están emitiendo certificados ni realizando las habituales tareas. “La gestión termina el 10 de diciembre, tienen que hacerlo hasta ese día”, aseveró.

En el mismo sentido, fue consultado por la continuidad de la Policía municipal y manifestó que no desechará la idea, sino que la “analizará”. Sin embargo, no garantizó su continuidad debido a que “no hay ordenanzas ni nada que la pueda avalar legalmente y menos si no tiene presupuesto”.

Asimismo, planteó la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en el Concejo Deliberante porque “hay muchos temas que no se han tratado y ordenanzas que no se han cumplido”. “Pareciera que no han leído la Carta Orgánica”, cuestionó.

“No se rompe absolutamente nada de lo que se ha hecho. Si faltaba se va a agregar y hacer”, concluyó el intendente electo que hasta el momento no ha informado cuándo y dónde será su asunción.

