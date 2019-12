El peronismo y el kirchnerismo se unieron en el Senado. La principal articuladora de ese esquema de unidad fue la vicepresidenta electa Cristina Kirchner. En la presentación en sociedad quedaron a la luz las caras de la mayoría de los senadores que se sumaron. En el grupo faltaba un nombre propio importante y con peso histórico que a partir de hoy está en las filas del nuevo oficialismo: Adolfo Rodríguez Saá.

La incorporación del puntano se terminó de cerrar ayer cuando se reunió con Máximo Kirchner, uno de los principales armadores del peronismo K en el Congreso, y resolvió su llegada al bloque. Luego de ese cónclave recibió el llamado de la ex presidenta y, finalmente, el de José Mayans, el formoseño que fue elegido para presidir el bloque del Frente de Todos en el Senado.

Con la presencia del ex mandatario puntano el bloque alcanzó los 42 senadores. Un número que le brinda comodidad para lograr quórum y que solidifica a la fuerza política puertas adentro del Congreso de la Nación. En ese grupo está contabilizado el tucumano José Alperovich, que pidió licencia luego de que su sobrina lo acusará de violación y lo denunciara en la justicia. La banca pertenece al Frente de Todos. La duda pasa por saber si el ex gobernador de Tucumán volverá o no a ocuparla en los próximos meses.

Rodríguez Saá no había acordado su incorporación la semana pasada cuando el bloque se creó. Ni siquiera había tenido un contacto formal para sumarse. Durante la jura de senadores, el miércoles pasado, se saludó con Máximo Kirchner y quedaron en hablar más adelante. Ese encuentro se concretó este martes y el final de la conversación fue su incorporación al bloque de unidad.

La Cámara alta es una de sus principales zonas de influencia de Cristina Kirchner y en esta oportunidad lo volvió a demostrar. El Congreso, y en especial el Senado, es un ámbito que estará bajo la mirada de Cristina Kirchner. Así está acordado con Alberto Fernández. Su rol como presidenta de la Cámara alta no será solo institucional. Su figura y su liderazgo en la fuerza política exceden el sillón de la presidencia. Lo saben todos los senadores. Incluso aquellos que la miran de reojo por no estar de acuerdo con sus formas de conducción.

Rodríguez Saá dejará sin efecto el mono bloque en el que se mantuvo en el último tiempo y pasará al bloque de unidad. De esta forma tanto Adolfo como Alberto Rodríguez Saá, actual gobernador de San Luis, se alinearon al gobierno de Alberto Fernández. El peronismo del interior se abroqueló, en su mayoría, detrás del proyecto político que lidera Alberto Fernández. La incorporación del puntano, quien ha sabido marcar distancia del kirchnerismo, es una señal más.

Un bloque de 42 senadores

Después de sumar al puntano, Cristina Kirchner encabezó la primera reunión del bloque del Frente de Todos completo. Fue en la Cámara alta, al mismo tiempo que se sesionaba en Diputados y con un fin claro: mostrar la unidad y el volumen político en una foto.

La ex presidenta destacó la unidad de todos los sectores y el esfuerzo que se hizo para lograr confluir en un mismo espacio legislativo. También se refirió a la situación del país y dijo que es más grave de lo que todos piensan. En base a ese análisis les pidió a los senadores trabajar en la búsqueda de acuerdos, unidos y con responsabilidad.

Los 42 senadores a los que llegó el bloque de unidad es un número al que el peronismo no llegaba desde hace casi una década y que le dará comodidad para avanzar con los pedidos que haga el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, más allá de la unidad, Cristina y Mayans deberán equilibrar las fuerzas en el Senado. Al igual que el tándem Sergio Massa-Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, funcionarán como un contrapeso de poder entre el kirchnerismo y el peronismo federal. Es lo que esperan los gobernadores del PJ, quienes decidieron darle el visto bueno a un bloque único en las dos cámaras como una muestra del acompañamiento que están decididos a darle a Fernández.

Los 42 senadores que forman parte del nuevo bloque son Ana Almirón (Corrientes), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Silvina García Larraburu (Río Negro), Nancy González (Chubut), Ana María Ianni (Santa Cruz), Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas (Chaco), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), Jorge Taiana (Buenos Aires), Mariano Recalde (CABA), Oscar Parrilli (Neuquén), Rubén Uñac y Cristina López Valverde (San Juan), Carlos Menem (La Rioja), Roberto Mario Mirabella (Santa Fe), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) Guillermo Snopek (Jujuy) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).

En la lista también están Martín Doñate (Río Negro), Sergio Leavy y Nora del Valle Giménez (Salta), Matías Rodríguez y María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), José Mayans (presidente del bloque de unidad) y María Teresa González (Formosa), Carlos Caserio (Córdoba), Inés Blas y Dalmacio Mera (Catamarca), Carlos Espínola (Corrientes), María Teresa González (Formosa), Claudia Ledesma Abdala (presidenta provisional del Senado) y José Neder (Santiago del Estero); José Alperovich (de licencia tras la acusación de violación por parte de su sobrina) y Beatriz Mirkin (Tucumán); Norma Haydée Durango y Daniel Lovera (La Pampa) Maurice Closs (vicepresidente de la Cámara de Senadores) y Magdalena “Maggie” Solar (Misiones). Alfredo Luenzo y Mario Pais (Chubut), Eugenia Catalfalmo (San Luis) y Silvia Sapag (Nequén).

