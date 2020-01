Ricardo Bussi, un ex candidato de Tucumán, integrante del espacio Fuerza Republicana, protagonizó un spot sobre la inseguridad y la falta de rigor de la Justicia y de las autoridades de Seguridad con los delincuentes. También habló sobre la situación de los privados de su libertad.

Según publicó La Gaceta, el mensaje fue el siguiente: “¿Cómo es posible que el tipo que mató, violó o robó no solo no trabaje en la cárcel sino que encima le pagamos un sueldo? ¿Cómo es posible que me digan que no hay lugar para alojar a más detenidos?”.

Luego agregó: “En el gobierno de Fuerza Republicana, preso que no trabaja, preso que no come. Vamos a construir una gran cárcel para albergar a 10.000 delincuentes que hoy azotan a Tucumán, pero esta vez sera autosustentada: la construiremos con el trabajo de los detenidos”, expresó.