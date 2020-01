Coronavirus: el riesgo inmediato para la población argentina se considera bajo

Ante la aparición en la ciudad de Wuhan, en China, de una nueva cepa del virus coronavirus, que ya a afectó a 600 personas y ha provocado 17 muertes en ese país, Argentina declaró el alerta epidemiológico. El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, Rodrigo Verdugo, explicó de qué se trata y brindó recomendaciones, tanto para el personal de salud como para la población.

El 16 de enero la Organización Mundial de la Salud emitió un alerta sobre el descubrimiento de este nuevo virus en la ciudad de Wuhan, en China, y que ya se ha extendido a otros países, como Tailandia y Corea. “Este martes se certificó un caso en Washington, Estados Unidos. Todo el mundo está en peligro, al igual que con el sarampión que estaba erradicado de Argentina y con personas que viajaron, y se vieron afectadas, el virus regresó. Lo mismo puede pasar con este virus”, explicó Verdugo y aseguró que en este momento el peligro está en China pero comenzó a dispersarse.

Según información brindada por el Ministerio de Salud de la Nación, si bien este es un evento internacional relevante, “el riesgo inmediato para la población argentina se considera bajo”.

El comunicado de Nación, expresa también que estos datos a priori marcan una letalidad menor a la esperada para el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), ambas producidas por otros coronavirus previamente identificados. No existe tratamiento antiviral específico.

En ese sentido, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García dijo que “hasta ahora la Argentina no tiene ninguna posibilidad de tener un caso, salvo que se trate de un caso importado”. “Siempre que aparece un tipo de virus respiratorio grave -aunque aparentemente la letalidad de este virus no es tan grande como fue la del SARS- se lanzan medidas de prevención. El tema está en estudio, hay un alerta de la OMS y nosotros hemos desplegado una propia, pero en realidad no tenemos ningún caso sospechoso aunque estamos en máximo control ante la aparición de cualquier caso”.

Por estos motivos, las siguientes recomendaciones son de carácter provisorias y dinámicas:

Viajeros internacionales

Al momento, la OPS /OMS, no recomienda ninguna evaluación específica para este evento de los pasajeros en los puntos de entrada, ni restricciones sobre viajes o el comercio, sin embargo se recomienda:

– Promover entre los viajeros la búsqueda de atención médica en el caso que presenten sintomatología compatible con cuadro respiratorio agudo antes, durante, o después de un viaje internacional, especialmente si estuvieron en los países afectados.

– Promover, entre los viajeros que arriban y salen del país, las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas durante los viajes, tal como toser en el pliegue del codo y la higiene de manos frecuente como acciones fundamentales.

Específicamente para los viajeros con destino a la ciudad de Wuhan, se recomienda eviten:

– El contacto tanto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas.

– Asistir a lugares con presencia de animales de granja o salvajes, vivos o muertos.

– Ingerir alimentos crudos.

Estas medidas son especialmente importantes en el marco de la celebración del año nuevo chino (día 25/02/20) por lo que se recomienda reforzar las medidas de prevención mencionadas.

El virus

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus, que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV). Un nuevo coronavirus (nCoV) es una nueva cepa que no se ha identificado previamente en humanos, como es en este caso el 2019-ncoV.

“Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales y personas”, explicó Verdugo.

Pueden causar enfermedades del tracto respiratorio inferior, como Neumonía o Bronquitis.

Medidas de prevención

Aunque al momento se desconoce el origen del nuevo coronavirus que está provocando esta serie de casos de neumonía y el (los) modo(s) en que se transmite, sería prudente recordar a la población y al personal sanitario los principios básicos para reducir el riesgo general de transmisión de infecciones respiratorias agudas:

Evitar el contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas.

Lavarse las manos frecuentemente, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.

Evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes.

Las personas con síntomas de una infección respiratoria aguda deberían tomar las siguientes precauciones: mantener cierta distancia con los demás, cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechables o ropa al estornudar o toser y lavarse las manos.

Para los centros de atención sanitaria: mejorar las prácticas habituales de prevención y control de infecciones en hospitales, especialmente en las unidades de urgencias;

La OMS recomienda a las personas que viajan y desarrollan síntomas respiratorios durante el viaje, o posteriormente, soliciten atención médica y expliquen al profesional sanitario el trayecto que han realizado.

Ante la aparición de casos sospechosos de 2019-nCoV, comunicarse inmediatamente al Programa Epidemiología: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Teléfono: 4452000 int. 3090/3677. Guardia Epidemiológica: 26645001178.

Fuente: AGNSL e IP profesional