Científicos de Pekín y Shanghái afirman haber detectado inusuales mutaciones del 2019-nCoV, lo cual podría indicar que el coronavirus se está volviendo más adaptable y, por lo tanto, más peligroso.

el coronavirus empiezan a evolucionar después de que el sistema inmunológico del organismo huésped , incluidos los humanos,se adapta a la infección y comienza a bloquearla cuando esta intenta de nuevo sujetarse a sus células.

Algunas de estas mutaciones, las denominadas sinónimas o silenciosas, son menores y no tienen casi ningún efecto, pero las no sinónimas afectan el aminoácido y generan cambios en la secuencia de la proteína.

Los autores de un reciente estudio publicado en la revista National Science Review indican que entre el 30 del año pasado y finales de enero del presente 2020 se identificaron un total de 17 mutaciones no sinónimas del coronavirus, lo que da la idea que el 2019-nCoV se está haciendo más adaptable.

La sorpresa fue que parte de estas mutaciones fueron halladas entre los miembros de un mismo grupo familiar (clúster) que habita en la provincia sur de China de Cantón .

Por lo tanto, los científicos suponen que la evolución viral puede haber ocurrido durante la transmisión del contagio entre Humanos .

No obstante, el gropo de científicos admiten que por el momento no han observado ningún cambio funcional en el 2019-nCoV y que sus hallazgos no son suficientes para confirmar su evolución adaptativa. «Por lo tanto, se necesita una estrecha supervisión de la mutación, evolución y adaptación del coronavirusvirus», concluyen los autores en la publicación .

Por su parte China está tratando de patentar una droga anti-coronavirus experimental

El medicamento de Gilead no tiene licencia ni está aprobado en ninguna parte del mundo, pero está siendo sometido a pruebas en humanos en China.

China ha solicitado una nueva patente para un fármaco experimental de Gilead Sciences Inc. que sus científicos creen que podría combatir el coronavirus.

Ha solicitado una patente para el uso de la droga, conocida como remdesivir, para tratar el nuevo coronavirus. La medida es una señal de que China considera la terapia de Gilead como uno de los candidatos más prometedores para luchar contra el brote que ya se ha cobrado casi 500 vidas. Una batalla por las patentes puede afectar el control de Gilead sobre la droga en China.

Si bien el medicamento experimental de Gilead no tiene licencia ni está aprobado en ninguna parte del mundo, está siendo sometido a pruebas en humanos en China en pacientes con coronavirus después de mostrar los primeros signos de ser altamente efectivo.

La solicitud de la patente se hizo el 21 de enero, según una declaración publicada en el sitio web del instituto de virología de Wuhan, la ciudad central china en el epicentro de la epidemia. Los científicos han encontrado que el remdesivir de Gilead y la cloroquina, un fármaco contra la malaria de 80 años de antigüedad, son «altamente eficaces» en estudios de laboratorio para frustrar el nuevo coronavirus, dijeron el martes en un artículo de la revista Cell Research. La eficacia de los dos medicamentos en humanos requirió más pruebas clínicas, dijo el instituto en el comunicado.

China es capaz de fabricar cloroquina y ahora quiere tener acceso a remdesivir. No está claro si las autoridades de propiedad intelectual de China aprobarán la solicitud del instituto ni cuándo lo harán.

El medicamento experimental de Gilead está actualmente entrando en ensayos clínicos en China en pacientes con el nuevo coronavirus. La compañía está enviando suficientes dosis para tratar a 500 pacientes y está aumentando el suministro en caso de que los ensayos clínicos funcionen.

