En la gran civilización del Nilo creían que la personalidad y el destino estaban predeterminados por la fecha de nacimiento; encuentra las características que los antiguos egipcios le han asignado a tu signo

La astrología tiene sus orígenes en el origen de los tiempos y las distintas culturas han generado sus propios estudios sobre el tema; dentro de ellas, la cultura griega nos ha brindado (en Occidente) el horóscopo mas difundido hasta la fecha.

Sin embargo, en la actualidad son cada vez más las personas que se encuentran en la búsqueda de su destino en la vida, motivo por el cual han comenzado a abrirse a distintos puntos de vista astrológicos, provenientes de otras culturas.

El horóscopo egipcio, por su parte, comenzó en el antiguo Oriente y da señales muy claras sobre la personalidad y la misión de los signos.

En Egipto, cuando una persona nacía le asignaban el nombre de un Dios. Sus teorías son consideradas leyes cósmicas inmutables, aplicables a cualquier plano y manifestación de la vida. Ellos basaron su cronología en un sistema sexagenario: estos ciclos trabajan en forma circular y, al llegar a su punto final, vuelven a comenzar iniciando nuevos ciclos que nunca concluyen.

Sus conocimientos sobre el mas allá, el mundo de los muertos, paralelo al conocimiento del mundo de los cielos o estelar, era muy profundo, con misterios que todavía hoy no se pueden descifrar.

Los principales dioses que gobiernan el horóscopo egipcio son: Osiris, Bastet, Selket (o Sekhmet), Apep, Ptah, Atum, Isis, Râ, Horus, Maat (o Ma’at), Hator y Anubis.

Debajo encontrarás el signo que te corresponde de acuerdo con tu fecha de nacimiento y las características que esta antigua civilización te ha asignado. ¡Suerte!

16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO: HIJOS DE BASTET

Símbolo: Bastet, la diosa gato

Son personas valientes, inteligentes, astutas, escurridizas y se las ingenian para cumplir siempre sus necesidades. Saludables y prudentes, donde quiera que establezcan su morada habrá abundancia. Tienen el don de despertar curiosidad y polémica entre los demás. Combinan calidez, diplomacia y rapidez mental y tienen el don innato de la armonía, el equilibrio y el sentido estético, saben dónde y cómo actuar y crean en el otro lazos sutiles y profundos. Suelen marcar su territorio, pero cuidado al invadirlo, porque detestan que se inmiscuyan en su intimidad. Su planeta regente es Saturno.

Aman la libertad y no soportan las imposiciones y la rutina. Son muy curiosos y se ven atraídos por lo distinto y lo misterioso. Dueños de un instinto y clarividencia realmente fantásticos, tienen facilidad para comunicarse. Se relacionan con todo el mundo sin comprometerse. De mente rápida, aprenden a mucha velocidad las cosas que les interesan, lo demás los aburre. Su vida estará llena de cambios y sorpresas y muchas serán fortuitas.

Son muy creativos y siempre le dan un toque personal a todo. En el amor, necesitan una persona fuerte, posesiva y dominante a la cual se entregarán con pasión, pero si tienen que cortar lazos que los ahoguen, no vacilarán en hacerlo. Con el tiempo, sentirán la necesidad de tener su espacio y esto les puede traer problemas. Nacieron para cambiar el mundo y aportar nuevas ideas y estilos. Su visión humanitaria y altruista les permitirá pensar en función de grupos y masas.

Su misión: crear, inventar e innovar. Para evolucionar, su espíritu necesita desarrollar paciencia con aquellas cosas que no pueden cambiar y con las personas que no sigan su ritmo. Deben controlar su rebeldía, excentricidad y mal genio para que no se malgasten sus energías. Tienen una gran capacidad para inventar, transformar y cambiar su entorno de forma única. Su estilo será siempre impredecible, así como el rumbo de su vida.

Aunque aman la libertad, el amor les hará buscar un compañero fuerte y dominante, al cual le serán fiel toda la vida. Salvajes por naturaleza, rápidos y eficaces, con un secreto propio de eterna juventud, logran despertar respeto y admiración. Poseen una gran imaginación, lo cual hace de estos nativos, grandes escritores y actores. Forman su familia a través de sus amigos, amantes o socios, muchas veces desconociendo a su familia o seres más allegados.

Cuando logran armar su hogar, este es el centro de su mundo y lo defenderán a brazo partido contra cualquier interferencia que los separe de su familia. Detestan la tensión o la agresión en el ambiente. Probablemente sean muy criticados por su manera de pensar y actuar, pero de esa forma estarán enseñando a los demás a ampliar sus criterios y mentalidad. Deben aprender a ser flexibles con las opiniones de los demás.

16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO: HIJOS DE SELKET

Símbolo: la madre Selket

Están íntimamente asociados con la agricultura, el trabajo y la paciencia. Siempre van hacia delante con paso firme y lento pero muy seguro y perseverante. De gran fortaleza física, poseen mucha energía vital. Son metódicos, confiables, pacientes y se adhieren a la rutina. Son obstinados y suelen tener fuertes prejuicios, aunque a veces saben escuchar. Estas personas poseen una mentalidad resuelta y lógica. Aunque son bastante introvertidos, la energía natural que poseen, los convierte en excelentes oradores con la capacidad de ser elocuentes y persuasivos cuando la situación lo amerita.

En cuanto a las cosas más íntimas, son lentos y necesitan tiempo para revelar sus verdaderos sentimientos. En el campo de la economía, no soportan deber dinero a alguien: harán lo inimaginable por devolverlo y quedar bien. Suceda lo que suceda, son fuertes y luchadores, por lo que ganarán muchas batallas gracias a su esfuerzo y persistencia. Poseen inspiración, misticismo, sensibilidad y emotividad, generosidad, compasión e imaginación. Dotados de gran bondad, espiritualidad y misticismo, son suaves, románticos, idealistas y serviciales. Sentirán compasión por las personas con carencia. Siempre estarán dispuestos a sacrificarse por los suyos.

Su realización en la vida apunta más al plano material que al espiritual y poseen una gran intuición. Siempre brindarán apoyo moral y material a sus amistades y familiares. Sentirán emoción ante los animales, la naturaleza, el arte y la música. Actúan por inspiración y casi nunca ven la realidad en las demás personas, por lo que sufren decepciones muy a menudo.

Cuando se enamoran, están dispuestos a darlo todo. Son capaces de cambiar toda su vida, trabajo o residencia, ya que disfrutan mucho cuando se enamoran y son correspondidos. Necesitan que su compañero sea fuerte, dinámico y que lo proteja resolviéndolo todo. Harán todo lo que este a su alcance para mantener la felicidad. Nacieron para servir, ayudar, colaborar, entender y curar.

Su misión: enseñarles a otros a actuar de corazón y de manera desinteresada. Sobresaldrán en las actividades de servicio, artísticas y humanitarias, donde podrán desarrollar su sensibilidad y compasión. Para evolucionar, su espíritu necesita aprender a ser más realista, práctico y concreto. Deben evitar la postergación, la indolencia, la evasión y la timidez. Tienen que aprender a organizarse bien para evitar el caos y no asumir la posición de víctima, ni buscar la aprobación de los demás.

Tienen una inclinación natural a hundirse en sí mismos hasta descender a las profundidades de la subconciencia. Les atrae lo oculto y se identifican con algo más allá del mundo cotidiano que vemos y conocemos con nuestros sentidos físicos. Son modestos, serviciales y, sobre todo, sensibles. Están abiertos a toda clase de impresiones, lo cual puede dificultar su facultad de discriminación. Les conviene intentar ser más determinados.

Su reto consiste en superar su miedo y volverse conscientes de su enorme potencial creativo. Son capaces de percibir el más mínimo cambio de humor en su entorno. Actúan como una esponja absorbiendo todo sin discriminación y luego se preguntan cuáles son sus propias emociones y opiniones. Por el lado positivo, se pueden destacar en las bellas artes, especialmente la pintura y la música, porque saben expresar intuitivamente sus sentimientos delicados por medio del color, de la forma, del ritmo y del sonido. La simpatía, la tolerancia y la compasión son sus cualidades más marcadas. Su mayor fuerza es su capacidad de inspirar, apoyar, elevar y curar a otros.

16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL: HIJOS DE APEP

Símbolo: Apep, la serpiente sagrada

Tienen una extraordinaria inteligencia, están llenos de estrategias y de poder y así consiguen el respeto de los demás. De buena inventiva, improvisadores y motivadores, son oradores capaces de ganarse a cualquiera con su astucia y su encanto inigualables. De mente abierta, listos, flexibles e innovadores, son capaces de resolver problemas complejos con facilidad.

Una de las cualidades que más resalta en ellos es, sin dudas, la confianza, aunque sean dóciles o tímidos. Son dueños de una fe inconmovible en sí mismos, rozando en el egoísmo. Realmente es de destacar la alegría infinita de vivir que poseen. A pesar de que son víctimas de la envidia, no se hunden fácilmente. Buenos críticos, se especializan en ser agradables. Son personas con mucha iniciativa que están siempre dispuestas a alcanzar un lugar importante donde se encuentren.

Son francos y directos, se expresan con claridad y dan sus opiniones sin reservas, lo que a veces los puede llevar a enfrentar ciertos problemas. Poseen una gran energía física que no permitirá que el cansancio los venza, sólo requerirán de un corto tiempo de reposo para recuperar de nuevo todo su vigor. Sería bueno que incorporaran alguna actividad física para que canalicen las energías que queden dentro de sí y no padezcan ansiedad o agresividad.

Les encantan los desafíos y poder lograr siempre nuevas metas en su vida, lo mismo en el terreno sentimental que en el material. Tienen un espíritu competitivo que los llevará a alcanzar todo lo que sueñen. Son independientes, dinámicos y poseen una gran capacidad de ejecución. Su carisma atrae hacia ellos todo tipo de personas, pero no todas les son afines. Su imagen siempre es fuerte e invencible y, por eso, son líderes en su trabajo, hogar y en cualquier área en que se desenvuelva. En el amor, son intensos y pasionales, protectores y complacientes con su pareja.

Su misión: dirigir a otros, aportar iniciativas y defender las causas justas. Tienen la capacidad para iniciar empresas, exponer sus ideas y dar su ejemplo de éxito con la confianza en sí mismo y la autenticidad. Para evolucionar, su espíritu necesita controlar la impulsividad, la impaciencia y el egoísmo. Deben tratar de no enojarse con tanta facilidad. En cambio, deben buscar salidas más creativas y positivas. También es importante que eliminen actitudes arrogantes e intolerantes que los inclinan al lado del ego, sin que esto signifique perder su valor y amor propio

16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO: HIJOS DE PTAH

Símbolo: Ptah, el que abre

Asociados con la madre, emblema de moral y longevidad. Son seres que buscan seguridad y tranquilidad. Son callados y se puede decir que dóciles y humildes. A veces tiernos y tímidos, son un tanto miedosos. Representan la humildad y la bondad. Alegres, populares y de rápido entendimiento, son sexuales, mundanos, charlatanes y observadores, pero tienen mal genios y son testarudos. Se enamoran fácilmente, son impredecibles en sus gustos y no siguen patrones porque son enamorados del amor.

Seguros de sí mismos, son activos y enérgicos y se visten de forma elegante. A veces pueden ser hirientes, vanidosos, o engreídos. A pesar de ello, son bien recibidos en altos círculos sociales, aún siendo tercos e impulsivos, pero las demás personas olvidan rápidamente esos estallidos porque quedan embelesadas por sus encantos. Para poder entenderlos bien, hay que aceptar abiertamente que ellos creen firmemente en el principio de la vida, la libertad y la lucha por ella y se manifiestan algo agresivos cuando no consiguen salirse con la suya.

La mayoría de las veces, se marchan de casa siendo muy jóvenes para empezar a trotar por la vida a su libre albedrío. Ellos son aventureros y buenos administradores del dinero, aunque se les considera gastadores. En cuanto al amor, no les gustan los amoríos complicados, prefieren una pareja simple y para toda la vida, ya que son amantes por naturaleza del hogar y la familia. Son suspicaces y astutos y no se dejarán atrapar fácilmente, a menos que les convenga.

Son muy prácticos, románticos, sensibles y suaves en su trato. Se sienten a gusto con personas que también sean delicadas. No soportan el bullicio ni el desorden. Son muy activos y trabajadores: siempre tienen una actitud práctica ante los problemas de la vida. De gran resistencia y perseverancia, no les interesa dominar a nad, pero tampoco permiten que manejen su vida. Su voluntad es de hierro y, una vez que decidido algo, nadie puede hacerlos cambiar de parecer. Son posesivos y buscan seguridad y estabilidad en las relaciones sentimentales. No soportan las mentiras, las intrigas, las indecisiones ni los cambios rápidos e imprevistos. Poseen habilidades manuales y artísticas.

Su misión: Nacieron para llevar ideas a la práctica, organizar, trabajar y hacer los sueños realidad. Lo suyo es brindar estabilidad a su entorno, echar raíces, mantener las costumbres y las tradiciones. Son el eje de su familia y le dan su mano a todo el que la necesite. Para evolucionar, su espíritu necesita aprender a controlar la terquedad, la rigidez en sus opiniones y su visión tan materialista de las cosas. Tienden a ser posesivos y absorbentes con sus seres queridos, con cierta tendencia a la pereza física y los placeres desmedidos.

16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO: HIJOS DE AUTUM

Símbolo: Autum

Poseen la potencia de los cinco elementos dentro de sí mismos. Simbolizan la sabiduría, el entendimiento más profundo, el corazón más elevado y la virtud más incorruptible. Su personalidad es muy peculiar. Adoran a los animales, la música movida y el baile. Cuando se comprometen con algo, se entregan al cien por ciento y jamás dejan una empresa a medias.

Algunos de ellos son muy sensuales y muchos han tenido una vida bohemia en su juventud, pues en una etapa de sus vidas, se burlan de lo convencional, de tradiciones esclavizantes y gustan de dar rienda suelta a sus impulsos. A veces hay que darles apoyo espiritual, pero jamás se dan por vencidos y siempre mantienen una chispa viva para comenzar de nuevo. Tienen la capacidad de influir sobre los demás de una manera cálida, compasiva y sensible, pero también pueden ser obstinados, irracionales y egoístas.

Les gusta conocer gente nueva, lugares diferentes, viajar y estar en continuo movimiento. Son muy curiosos y siempre necesitan mucha información. Su actitud ante la vida es jovial y tienen una capacidad de adaptación que les permite amoldarse a los cambios que enfrenten. Puede que su actitud sea bastante ingenua y hasta infantil en las relaciones humanas, y por eso se suelen ver enredados en problemas o relaciones complejas.

Siempre conciben ideas y soluciones que nadie hubiera pensado. Aman la libertad y desean vivir en un cambio constante, ya que se aburren con facilidad de la gente, pero pueden llegar a ser muy dependientes de aquellos que admiran o aman. Disfrutan de la compañía de sus mejores amigos, con los cuales pueden intercambiar ideas y conocimientos. Siempre tienen una gran necesidad de hablar y comentar lo que les está pasando.

El amor llega a sus vidas primero por la cabeza y después desciende a sus corazones. Son seductores y están siempre listos para la conquista. Para enamorarse, necesitan admirar a su pareja, que se estimulen su curiosidad y su fantasía. A veces esto los puede alejar de la realidad, llevándolos a vivir decepciones. Sus estados anímicos y su humor tenderán a ser cambiantes, por eso les conviene una pareja de carácter fuerte para que los contenga. Nacieron para estudiar, escribir, aprender y comunicar.

Su misión: recibir y dar información tanto oral como escrita. Pueden conectar a las personas entre sí, propiciando negocios y creando equipos de trabajo. Para evolucionar, necesitan aprender a dominar la impaciencia, la ansiedad y el nerviosismo que a veces no les permiten finalizar adecuadamente sus planes. Deberán aprender a ser más perseverante y menos influenciables, ser más reservados con sus proyectos, concretar y mantener su mente objetiva en sus deseos.

16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO: HIJOS DE ISIS

Símbolo: Isis, la Media Luna

Poseen sagacidad y astucia, prevención y destreza. Son temidos y tienen pocos amigos. Han sido símbolo de la inteligencia y la sabiduría. A los nacidos bajo Isis, les gusta la armonía, la coexistencia y el entendimiento con los demás, lo cual hace que sus enemigos se mantengan menos belicosos. De todas formas, esta actitud es ensombrecida un poco por el pesimismo y la lentitud.

Es el signo más femenino y de buen gusto. Ellos perdonan con facilidad, son comprensivos con las faltas ajenas, aunque no soportan las cosas muy estrictas ni tan disciplinadas. Aman la naturaleza, gustan de los niños y los animales, son muy dedicados a sus responsabilidades, pero no soportan las presiones y son cambiantes de ánimo. Aunque son pacíficos y de maneras suaves, cuando se encuentran amenazados son capaces de pelear con determinación y firmeza, aunque les resulta más fácil poner mala cara que entablar la discusión frente a frente.

Son románticos, por lo que una cena bajo la Luna, unas velas encendidas y música suave, será el paraíso para ellos. El signo expresa de la forma más vistosa las características femeninas de la maternidad. Isis es, por esto, el signo asociado a la gestación, a la madre, al agua original, a la leche materna, al útero y, en consecuencia, a la casa, al hogar como refugio, como lugar protector.

Su misión: representa los orígenes, las relaciones con la madre, el calor del hogar, la patria y los valores de reproducción.

16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO: HIJOS DE RA, EL SOL

Símbolo: el Sol

Son dóciles, amigables y muy fieles. Hay dos tipos distintos de Ra: los rápidos y charlatanes y los solemnes y observadores. Ambos son distintos de tratar y se jactan de ser pulcros, precisos, organizados, decididos, honrados y objetivos. A ellos les encanta discutir, demostrar lo bien enterados que están sobre algún asunto, y llegan a ser despiadados con los demás. Pero también, cuando los molestan, se ponen insoportables, pues no tienen el molde de ser diplomáticos y el tacto exige delicadeza y control en un momento dado.

De personalidad imponente, gustan de ser el centro de las miradas del público. Ra es muy divertido y jamás dejará pasar una oportunidad sin relatar sus aventuras y logros, cosa fácil para él, pues es capaz de hablar de cualquier tema. Enfrascarse en alguna polémica con ellos, sería demoledor. En cuanto a la parte económica, son buenos ganadores de dinero y saben llevar las finanzas. Con sus muchas condiciones administrativas y su pasión por el trabajo, tendrán éxito en la vida pues su aplomo en las tareas y su tesón les permitirán cumplir lo que se propongan.

Una familia grande es lo ideal para ellos. En el amor siempre están dispuestos a la conquista. Ellos se sienten merecedores de lo mejor, por lo que sus parejas deberán estar dispuestas a complacerlos y a concederles todo lo que deseen. Pero esto no quiere decir que ellos también sean complacientes a su debido momento. Están dotados de un gran orgullo personal, autoridad y vitalidad. Son personas nobles que actúan siempre de frente y con franqueza: poseen una gran seguridad personal y sobresalen con facilidad.

Asumen la posición de líder en cualquier área en que se desenvuelvan. Llevan su vida con mucha intensidad, expresando sus emociones ampliamente. No soportan la soledad y buscan siempre que se les preste atención a todo lo que hagan. Creativos, siempre le ponen un toque personal a sus cosas. Comparten sus logros con todos los que lo rodean y su generosidad no tiene límites. La gente disfruta estar a su lado por su sentido del humor y su gran carácter, aunque a veces son víctimas de envidias y críticas.

En el amor necesitan un compañero al que admiren por sus cualidades personales. Requieren que sea una persona diferente, inteligente, con poder de decisión y que sobresalga de alguna forma. Sienten que merecen lo mejor y lo buscarán hasta encontrarlo. Les gustan la seducción y los juegos del amor, pero cuando se enamoran son muy leales. Son muy ambiciosos, tienen mentalidad triunfadora y nacieron para ocupar puestos de importancia. Su imagen y sus palabras convencen a otros con mucha facilidad y pueden ser guía de muchos.

Su misión: podrán dirigir, imponer justicia y comunicar con soltura. Enseñarán a otros con su ejemplo a amar y a luchar por sus objetivos. Deben mostrarle al mundo que el amor verdadero comienza por uno mismo. Su actitud positiva, alegre y objetiva será lo que les ayude a lograr sus propósitos. Para evolucionar, su espíritu necesita controlar la vanidad personal, el egoísmo y la tendencia a dramatizar todo. No deben depender tanto de la aprobación de los demás y evitar actitudes arrogantes y de ostentación.

16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE: HIJOS DE HORUS

Símbolo: el Halcón, Horus

Es un signo que está relacionado con los monjes, con los hombres que se retiran como ermitaños. Es símbolo de obediencia y respeto y son proveedores para los otros signos. Los hijos de Horus se destacan por su sinceridad, simplicidad y gran fortaleza. Su apariencia externa puede parecer dura y fuerte, pero por dentro son joviales, incondicionales y sencillos. Les gusta divertirse y disfrutar de los placeres pero sin excederse demasiado. Son buenos anfitriones y excelentes huéspedes. Detestan las discusiones y la controversia y luchan por no verse involucrados en ellos.

Son buenos organizadores y pacifistas. No les interesa deslumbrar y tratan de pasar desapercibidos. Sin embargo, disfrutan de todo y se harán querer como a los demás signos. Siempre están dispuestos a brindar ayuda y no tienen inconvenientes en asumir responsabilidades que no les corresponden. Le hacen frente a todo y jamás tienen segundas intenciones cuando hacen algún favor. La fortuna los favorecerá en muchos aspectos gracias a su bondad y fe.

Creen en los milagros, por eso les suceden a menudo. Son buenos trabajadores, no les asustan las tareas de sacrificio, ya que nacieron para eso. Sus hombros son fuertes y su corazón, mucho más. Uno de sus peores males es que confían en todo el mundo, por lo que a menudo se llevan grandes desengaños. Respecto de sus finanzas, no tienen grandes cualidades administrativas. El dinero les llega y de la misma forma se les va. Son grandes gastadores y muy generosos con los necesitados, por lo que su círculo de amistades debe ser bien escogido para que no se aprovechen de su nobleza.

Tienen capacidad para ocupar puestos autoritarios, pero en este caso serán su peor enemigo ya que se autoexigirán demasiado. En el amor se consideran muy sensuales y de fuertes pasiones. Cuando aman, lo hacen con todas sus fuerzas y no saben disimular sus emociones. A veces les toca vivir la peor parte en una relación. De condiciones mentales sobresalientes, son inteligentes, analíticos y tímidos.

Les preocupa poner orden a su alrededor. Tienen un sentido práctico de la vida y resuelven todas las tareas y problemas con facilidad. A veces les falta orgullo personal y no le dan valor a sus propios esfuerzos. Esperan reconocimiento de los demás y cuando no lo reciben, sufren decepciones. Se brindan por completo a su familia y su pareja, dejando muchas de sus ambiciones a un lado.

Tienen una vida interior muy rica, llena de sentimientos profundos. Son tímidos y retraídos y les gusta servir a todo el mundo, principalmente a sus amigos, que no son muchos pero sí muy duraderos. En el amor buscan una persona segura y protectora que les brinde estabilidad en todos los órdenes, que sea culta y con nivel intelectual, con la cual puedan intercambiar opiniones. Necesitan que los traten con delicadeza y suavidad, ya que no soportan la rudeza y la agresividad. Son compañeros complacientes y serviciales con su pareja. Nacieron para estudiar, desarrollar su inteligencia, organizar, resolver y servir al mundo. Su capacidad de analizar y ver los detalles enseñará a otras personas a ser más profundas y perfectas.

Su misión: sanar, curar y aliviar a otros, ayudarlos a encontrar soluciones a los problemas materiales y de salud. Para evolucionar, necesitan vencer sus miedos e inseguridades, desarrollando mayor confianza en sí mismos. Deben dejar de limitar su propia libertad con actitudes pesimistas, escépticas y frías, evitar la crítica y la negatividad desmedida.

16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE: HIJOS DE MAAT

Símbolo: la justicia, la balanza

Es un símbolo de buena suerte, felicidad y jovialidad. Rápidos, inteligentes y habilidosos, son de buena inventiva, improvisadores y motivadores de los demás. Son oradores capaces de ganarse a cualquiera con su astucia y su encanto inigualables. Por ser de mente abierta, son listos, flexibles e innovadores. Ellos son capaces de resolver difíciles problemas con facilidad y astucia. Una de las cualidades que más resalta en ellos es, sin duda, la confianza, aunque sean dóciles o tímidos.

El Maat es dueño de una fe inconmovible en sí mismo, rozando en el egocentrismo, pues puede olvidarse de los demás si éstos no son parte directa de lo que él está haciendo. Nunca disimularía su orgullo ante su propia habilidad y logros: él mismo se aplaudirá, pues está seguro de que nadie hará lo que él hace. Realmente es de destacar la alegría infinita de vivir que posee el Maat, a pesar de que es víctima de la envidia, él no se hunde fácilmente.

Para ellos, las normas fueron hechas para ser remplazadas, las marcas para ser superadas y los inventos para ser desplazados. Son perpetuos innovadores, empresarios. Rara vez se desaniman ante un fracaso y no se dejan impresionar por el éxito ajeno, pues saben que lo pueden hacer mucho mejor. Son buenos críticos y capaces de delimitar con facilidad dónde está el problema. Una persona de este signo es agradable e indispensable, y su filosofía es: «es mejor pensar hoy y pelear mañana».

Dotados de un gran romanticismo e idealismo por la vida, son personas tranquilas, suaves, cálidas y soñadoras que buscan el equilibrio y la armonía en cada lugar donde se encuentren, teniendo la capacidad de llevar esas cualidades a donde estén. Su encanto personal los ayudará a conectarse fácilmente con la gente, llegando a tener una vida social súper activa. Encontrarán más sentido compartiendo su vida con sus amistades y seres queridos que viviendo en la soledad.

Poseen un gran sentido de justicia y no soportan los malos tratos y la agresividad. Tienen un gran gusto por la estética y la belleza. Se preocupan por su imagen personal y la armonía en su entorno, lo que les lleva a crear un ambiente refinado donde quiera que estén. Les encanta disfrutar de la buena vida y los placeres.

Para enamorarse, buscan a la persona ideal que reúna la mayor cantidad posible de cualidades personales. Desean que sea fuerte, ambiciosa, sobresaliente y triunfadora. Eso sí, tienden a idealizar a cada persona que llega a su vida y esto los conduce a sufrir decepciones, especialmente cuando se han enamorado y, con el tiempo, descubren las verdaderas facetas del otro. Son muy románticos y hábiles para la seducción, están siempre dispuestos a complacer y disfrutar de los momentos íntimos. Son cariñosos con su pareja y buscan construir juntos un hogar armonioso. Nacieron para cooperar, persuadir, mediar, conciliar diferentes asuntos y equilibrar las cosas a su alrededor. Pueden llevar la paz adonde no exista.

Su misión: ayudar a conseguir la paz y la armonía en el mundo imponiendo orden y justicia. Pueden desarrollar sus condiciones artísticas y estéticas mostrándole al mundo los verdaderos colores de la vida. Para evolucionar, su espíritu necesita superar las fuertes dudas que lo acosan a la hora de decidir algo. Deben ser más directos en sus opiniones, evitar callar en los momentos cruciales y aprender a decir «no» en el momento adecuado. Necesitan vencer su tendencia a la inercia y a la dependencia afectiva.

16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE: HIJOS DE OSIRIS

Símbolo: Osiris

Son sinceros, inteligentes y directos. Poseen un gran sentimiento de lealtad y son de jugar limpio y con justicia. Estos nativos suelen ser animosos y atractivos, además de sexuales. Generalmente, el Osiris se lleva bien con los demás, porque no es demasiado exigente. No espera a que se les acerquen, más bien ellos gustan de ir al encuentro de los demás y siempre están dispuestos a atender razones externas. Son muy protectores y jamás ignorarán un pedido de auxilio.

Son muy apegados, por lo que aún estando al lado de una pareja que no sea la ideal para ellos, ahí estarán, como fieles acompañantes. Un hijo de Osiris no abandona su casa fácilmente, a no ser que sea por algo grande. Es difícil que se encolerice personalmente con alguien. Puede ser algo explosivo, pero con la misma rapidez se tranquiliza. Es posible que llame la atención, pero con cautela y sin odio.

A los nacidos bajo este signo, los amarán por su carisma y su aguda penetración de la naturaleza humana. Ellos son fuertes, pueden aguantar mucha tensión sin desmayar. Su mentalidad hace de ellos buenos consejeros, sacerdotes o psicólogos, siendo capaces de sufrir grandes dificultades y privaciones sin quejarse. Son grandes luchadores por un mundo mejor donde vivir y no descansarán hasta hacer algo para conseguirlo.

En el amor atraen a sus parejas como presas, las cuales después de conocerlo no se querrán alejar jamás. Son muy atractivos y sensuales, amistosos y sin pretensiones. No son muy exigentes y sí muy fieles. Son personas intensas, fogosas, pasionales y extremistas. No les gustan las situaciones a medias e indefinidas: viven cada momento con mucha intensidad y sus emociones son profundas y duraderas.

Cuentan con una fuerte intuición, lo que les permite percibir los resultados antes de que ocurran. También pueden descubrir mentiras y situaciones ocultas a su alrededor. Son muy directos con sus opiniones, no temen decir la verdad en el momento adecuado. Se brindan por completo a la persona que aman y esperan la misma respuesta. Cuando sufren alguna decepción, cortan por completo con la persona. Cuentan con un caudal de energía que los lleva a estar en acción constante. Pueden perder la paciencia con facilidad y sus enojos son temibles.

A lo largo de su vida, vivirán crisis profundas que le harán cambiar su rumbo por completo, pero renacerán con más fuerzas y tenacidad. En el amor son pasionales y posesivos. Buscan un compañero fuerte, decidido, con iniciativa propia y, a la vez, muy sensuales. Necesitan que su relación sea continua, a toda hora, no soportan las esperas, la indiferencia o la indecisión. Sus celos pueden llegar a ser desmedidos, perdiendo a veces el control y llevándolos a vivir situaciones tensas. Cuando aman, lo hacen sin límites y necesitan la misma repuesta.

Su misión: nacieron para dirigir, crear, investigar y curar. Sus ideas fijas y su perseverancia los vuelven líderes en cualquier lugar donde se desenvuelvan. Una de sus misiones es proteger a otros, enseñar con valentía y coraje a vivir el amor con toda intensidad. Para evolucionar, su espíritu necesita aprender a controlar la agresividad, la ansiedad, intolerancia y la tendencia a ser vengativos. Deben evitar las actitudes extremistas e inflexibles, el querer manipular a otros y la tendencia al egoísmo y la destrucción.

16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE: HIJOS DE HATOR

Símbolo: Hator

Se los asocia con la amistad incondicional hacia las personas que conviven con ellos. Su fidelidad y lealtad las muestra defendiendo su casa y sus habitantes. Son cariñosos, protectores y genuinos en su naturaleza. Su personalidad es muy intensa, poseen una gran energía física y mental, son ansiosos y poco pacientes. De temperamento fuerte y tendencia dogmática, los Hator son muy osados y se burlan de los más prudentes y ahorrativos.

Ellos se juegan el todo por el todo. Están llenos de vitalidad y fuerza, lo que los hace comportarse de manera caprichosa y exigente. A veces son irracionales, pero aun así siempre tienen admiradores. En ocasiones, suelen exigir a los demás normas de conducta y perfeccionismo que crean antagonismos y rivalidades con los otros. Las personas de este signo están llenas de energía y su ímpetu los conduce a lograr grandes cosas. Toda esta sensación de superioridad los hace caer en delirios de grandeza.

Son personas en quienes se puede confiar, pues les resulta muy difícil fingir emociones que no sienten, pero no son capaces de guardar secretos aunque juren que así lo harán. A la primera explosión, empiezan a soltar todo lo que no debían. Cuando declaran su amor, podemos estar seguros de que son sinceros. Jamás es difícil depositar confianza en ellos, ya que su magnetismo y su presencia harán que los sigan y arrastrarán multitudes.

Son personas llenas de alegría y deseos de vivir en grande. Les gusta estar en movimiento y eso los hará participar en actividades deportivas, viajes y mantener una vida social intensa. Aman la libertad y les es difícil llevar una rutina cotidiana. Les atraen las actividades al aire libre, el contacto con la naturaleza y la aventura. Son inquietos y curiosos. No le temen a nada y eso los llevará a vivir situaciones inesperadas y de riesgo, pero gracias a su optimismo siempre reciben ayuda. Les gusta compartir sus cosas, son generosos con sus recursos.

Su mente siempre anhela más conocimiento, lo que le llevará a estudiar, leer, investigar e intercambiar opiniones y conocimientos con las demás personas. Su actitud siempre es espontánea e infantil siendo, a veces, demasiado ingenuos. Para enamorarse necesitan un compañero dinámico, que estimule su curiosidad y sus ansias de conocimiento, que sea alegre y capaz de compartir sus aventuras y diversiones. Les encanta la conquista y la seducción. A lo largo de su vida, vivirán muchos romances. Para que les dure el amor, su pareja deberá ser fuerte, activa y muy estimulante. Nacieron para conquistar nuevos horizontes, descubrir, viajar, conectar y relacionar a personas diferentes.

Su misión: aprender y enseñar a otros a tener una mente positiva. Para evolucionar, su espíritu necesita aprender a dominar la impaciencia y la ansiedad. Deberám incorporar actitudes más maduras y evitar ser influenciables y postergar cosas. Deben ser más realistas y no exagerar.

16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO: HIJOS DE ANUBIS

Símbolo: Anubis, el chacal

Valientes y admirados. Pacíficos, nunca pelean a no ser que se sientan atacados y necesiten defenderse ellos mismos o los suyos. Saben recurrir a todos los recursos para escapar de las dificultades. Simbolizan la devoción y la dedicación. La personalidad del Anubis representa la prosperidad a través del trabajo. Son metódicos, confiables, pacientes y se adhieren a la rutina. Son obstinados y suele tener fuertes prejuicios, aunque a veces saben escuchar.

Bajo su apariencia algo modesta y pulcra, ellos poseen una mentalidad resuelta y lógica. Aunque son bastantes introvertidos, la energía natural que poseen los convierte en excelentes oradores, son elocuentes y persuasivos cuando la situación lo amerita. En asuntos del corazón, el Anubis puede ser muy ingenuo. Además, no es nada romántico, por lo que un regalo de él, puede ser fuerte, duradero y nada pretencioso. En cuanto a las cosas más íntimas, son lentos y necesitan tiempo para revelar sus verdaderos sentimientos. Siempre proveerán una vida cómoda y sin necesidades.

Suceda lo que suceda, son fuertes y luchadores, por lo que ganarán muchas batallas gracias a su esfuerzo y persistencia. Son personas responsables, trabajadoras y tenaces. Se sienten fuertes e independientes y son capaces de hacer grandes esfuerzos y sacrificios para lograr sus metas. Poseen un sentido práctico y realista de la vida, lo cual les permitirá solucionar muchos problemas. Su estilo es serio, por lo que proyectarán mucha confianza y respeto en las personas que los rodeen. Tienen mucha capacidad para dirigir y organizar, pero prefieren trabajar solos.

A veces, la vida les resulta difícil y llena de desafíos, pero cuentan con una gran fortaleza para vencer todo y alcanzar el triunfo. Son muy tradicionales y conservadores, no les interesa llamar la atención, ni esperan reconocimiento por sus esfuerzos. Siempre asumen muchas responsabilidades y son el soporte de su familia. Su mente es muy firme y difícilmente cambiarán sus decisiones y opiniones. Aunque su imagen externa pueda ser fría, en el amor son intensos y pasionales: aman con profundidad aceptando a su pareja tal como es. Les atraen las personas sólidas, responsables, autoritarias e inteligentes y necesitan admirarla para amarla, de lo contrario pierden el interés.

Su misión: nacieron para poner orden, cautela, organización, hacer respetar las normas y las tradiciones, trabajar arduamente y con dedicación. Enseñar a otros, investigar y formar. Su misión es dirigir, comandar y guiar a personas más débiles, asumir responsabilidades y transmitir seguridad y confianza a quienes lo necesitan. Enseñar a los demás a economizar, a ser prácticos y ver la vida con realismo y principalmente a ser perseverantes. Para evolucionar, su espíritu necesita aprender a relajarse, ser flexible y disfrutar más de la vida siendo menos pesimistas. Deben demostrar sus afectos abiertamente superando la desconfianza y la inhibición interna.

