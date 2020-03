Plublimetro Colombia, diario wo, AFP, The Guardian, ABC

Liu Bowen, sabio de la Dinastía Ming fallecido en el año 1375, bien conocido por predecir el futuro, habría dejado entre sus "profecías" una que supuestamente haría mención a la epidemia de coronavirus que amenaza con salirse de control y seguir propagándose por el mundo.

Al igual que otros sabios, Liu, denominado por algunos como el "Nostradamus chino", también dejó predicciones, incluyendo Songbing Song, la inscripción del monumento a la Pagoda Jinling, y la inscripción del monumento a la Montaña Taibai.

Según se apunta, dicha inscripción fue descubierta después de un terremoto y no se dio a conocer al público hasta hace varios años, y parte de lo que dice podría estar relacionado con la actual emergencia.

Tal predicción estaría escondida en este poema de Liu:

"Si preguntas cuándo llegará la plaga, yo diría que en invierno, alrededor de septiembre y octubre.

Uno se preocupa de que los cadáveres queden desatendidos, y uno se preocupa por la dificultad de pasar del año del cerdo al año de la rata".

Expertos explican que el coronavirus es menos mortal que otras enfermedades aunque de un modo u otro afectara entre el 40% al 80% de la población mundial.

Explicación

Según el calendario lunar chino, 2019 fue el Año del Cerdo y 2020 es el Año de la Rata. La transición del año del Cerdo al año de la Rata ocurrió en el Año Nuevo Chino, que fue el 25 de enero de 2020.

El primer caso diagnosticado de alguien con coronavirus se registró el 1 de diciembre del año pasado, y dado el período de incubación es de 14 días, la persona probablemente se infectó a finales de noviembre, cuando en el calendario lunar chino todavía era octubre.

Sin embargo, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) no anunció que el virus se propagaba por transmisión entre humanos hasta casi un mes después, el 20 de enero de 2020, y para entonces, la enfermedad ya se había extendido a otras regiones.

Coronavirus chino

Como resultado de esta tardía advertencia y del aparente el encubrimiento de las autoridades chinas, la mayoría de las provincias del gigante asiático han tenido casos confirmados, lo que parece coincidir con la siguiente frase escrita por Liu:

"Uno se preocupa por el inicio del desastre en Huguang (una región de China que incluye a Hubei, epicentro de la epidemia), que luego se extiende a todas las provincias de China".

Que anuncio Nostradamus

Nostradamus habría anticipado el drama mundial del Coronavirus

En una de sus cuartetas haría referencia al lugar en donde surgió el virus y a cómo está afectando a distintos países.

El coronavirus está haciendo estragos en el inicio de este 2020. Hay miles de muertos en todo el mundo y crece el número de infectados por este virus que se originó en la ciudad China de Wuhan. En medio de imágenes apocalípticas, con personas en todo el mundo utilizando barbijos, aparecen las profecías de Nostradamus.

Según las traducciones, el médico y adivino se refirió al coronavirus. Habló de pandemias en sus inquietantes cuartetas: “La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, de la gran dama indignada por la simulación”, sostiene.

Los más entendidos en las profecías de Nostradamus ya afirman que estas palabras se refieren al brote de coronavirus de Wuhan. ¿Cuáles son sus interpretaciones? En primer lugar señalan a Hong Kong como la ciudad marítima, pues muchos de los casos surgieron de allí ya que Wuhan no es una ciudad rodeada de océano. Además la conexión de los entendidos se da porque el brote se vincula con el mercado de mariscos.

EKÍN (AFP).- En los ojos de la oscuridad . Así se llama el libro que comenzó a hacerse viral hace unos días en redes sociales por su parecido con la realidad. Con la epidemia de coronavirus desatada en China. Como si se tratara de una predicción. En 1981, el escritor estadounidense Dean Koontz (Pensilvania, 1945) publicó esta obra en la que habla de un virus nacido en laboratorios militares del Partido Comunista Chino.

La coincidencia no es perfecta . Las versiones más fuertes sobre el brote chino aseguran que surgió en un mercado de animales salvajes del centro del país. Y aunque semanas atrás, en una nota del diario The Guardian se hablaba de un supuesto laboratorio cercano a la zona, la teoría del origen como arma química no tiene tanto sustento.

Sin embargo Wuhan fue la clave. Y el año también. La historia que se cuenta en el libro, cuarenta años atrás, es la historia de un virus creado en esa ciudad para ser utilizado en caso de una guerra , de acuerdo con lo publicado por el diario ABC.